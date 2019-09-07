|
"Это будет фашизм": Журналиста ужаснул Навальный, посмеявшийся над нападением на Памфилову
07 сентября 2019, 00:09 • 45 • Политика
Известного журналиста Олега Лурье ужаснула реакция Алексея Навального, посмеявшегося в твиттере над нападением на главу ЦИК Эллу Памфилову. Лурье отметил, что при этом оппозиционер вовсю рвется во власть, и предостерег от реализации таких планов: "Это будет настоящий фашизм".
Ранее Навальный в своем аккаунте твиттера рассуждал о нападении на Эллу Памфилову. Он цинично отметил, что нападение, возможно, придумано ради "отвлечения от темы фальсификаций". Также он высмеял информацию о том, что преступник был вооружен электрошокером – мол, если и так, то устройство явно было нерабочее.
В комментарии для телеканала Рен-ТВ Лурье назвал Навального "подонком", отметив, что его реакция на инцидент с Памфиловой ужасающа. "Когда, не дай бог, что-то происходит с кем-то из его окружения, начинается истерика", - напомнил журналист.
Он отметил, что в словах Навального – "вся оппозиция". Также журналист предостерег от того, чтобы допускать Навального и ему подобных к власти – в этом случае, полагает Олег Лурье, страну ждет настоящий кошмар. "Это будет, по сути, настоящий фашизм", - считает он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2019, 02:39
|
05 сентября 2019, 18:39
|
03 сентября 2019, 01:54
|
31 августа 2019, 02:24
|
03 сентября 2019, 08:09
|
04 сентября 2019, 07:09
|
04 сентября 2019, 03:54