"Это будет фашизм": Журналиста ужаснул Навальный, посмеявшийся над нападением на Памфилову

Ранее Навальный в своем аккаунте твиттера рассуждал о нападении на Эллу Памфилову. Он цинично отметил, что нападение, возможно, придумано ради "отвлечения от темы фальсификаций". Также он высмеял информацию о том, что преступник был вооружен электрошокером – мол, если и так, то устройство явно было нерабочее.

В комментарии для телеканала Рен-ТВ Лурье назвал Навального "подонком", отметив, что его реакция на инцидент с Памфиловой ужасающа. "Когда, не дай бог, что-то происходит с кем-то из его окружения, начинается истерика", - напомнил журналист.

Он отметил, что в словах Навального – "вся оппозиция". Также журналист предостерег от того, чтобы допускать Навального и ему подобных к власти – в этом случае, полагает Олег Лурье, страну ждет настоящий кошмар. "Это будет, по сути, настоящий фашизм", - считает он.