"Это будет дорого стоить всей Армении": Эксперт раскрыл новую интригу Пашиняна

Единственный позитивный путь развития для Армении - это создание конфедеративного государства с Россией, считает политолог Семён Багдасаров. Идею такого союза оценил эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

Поводом для заявлений Багдасарова стали слухи о попытке семейства Пашиняна получить российское гражданство. Политолог призвал гражданство армянскому премьеру и его семье не давать, так как они "псевдоборцы с коррупцией и предатели". Они не могут дать Армении ничего хорошего. И единственный путь развития для страны - в создании конфедеративного союза с Россией, считает политолог.

По словам эксперта по Южному Кавказу Андрея Арешева, данный вопрос пребывает на стадии предварительного экспертного обсуждения. Однако никакой союз невозможен, пока у власти в Армении находится Пашинян.

С режимом Пашиняна, который всегда вёл и продолжает вести двойную игру, обсуждение подобного рода проектов нецелесообразно. В будущем это будет зависеть от тех, кто придёт на смену Пашиняну, от их степени вменяемости и готовности к диалогу на подобные темы,

- сказал эксперт комментарии Nation News.

Он добавил, что если посмотреть, кого Пашинян рассаживает на ключевые посты в государстве, а также какие шаги предпринимает во внешней политике, то сразу становится ясно, чьи интересы он обслуживает. Эксперт отмечает, что сейчас Пашинян затаился в ожидании инаугурации Джо Байдена. И зная отношение "демократов" к постсоветскому пространству, ничего хорошего ждать не стоит, уверен специалист.

После этого может начаться новая "игра" Пашиняна, которая будет дорого стоить всей Армении,

- полагает Андрей Арешев.