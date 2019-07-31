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"Это будет борьба!": Шейха Дубая и его сбежавшую жену в Высоком суде Лондона представляют самые дорогие адвокаты
31 июля 2019, 05:24 • 26 • В мире
В Высоком суде Лондона во вторник, 30 июля, начались слушания по делу премьер-министра Дубая шейха Мохаммеда бен Рашида Аль-Мактума и его сбежавшей жены Хайи бинт Аль-Хусейн. Обе стороны наняли себя самых дорогих британских адвокатов. "Это будет борьба!"- предвкушают журналисты.
Одна из самых богатых семей Ближнего Востока обратилась в лондонский суд, видимо, решив уладить свой спор "по-западному". Как пишет газета Telegraph, начало процесса, который и так давно все ждали, официально подтвердила судебная пресс-служба Британии.
Однако пока пара не разводится и даже не делит имущество. В суде речь пойдет о том, кому достанется опека над детьми. Двухдневные слушания пройдут в палате по семейным делам Высокого суда Лондона. На слушаниях принцесса Хайя присутствует лично.
Журналисты, юристы и эксперты сейчас жарко обсуждают, как пойдет дело, и кто из супругов сможет одержать победу в этом непростом споре. При этом стороны представляют самые дорогостоящие адвокаты Британии. "Гонорары запредельные, но это останется коммерческой тайной", - пишут журналисты.
Принцессу Хайю представляет баронесса Фиона Шеклтон, известная тем, что когда-то смогла оставить без диадемы саму принцессу Диану. А еще она представляла в суде интересы принца Чарльза и Пола Маккартни.
Со стороны шейха Мохаммеда выступает не менее известный юрист - звёздная Хелен Уорд, которая упоминается в двух самых серьезных независимых юридических справочниках, что тоже очень ценится в Британии, Однако, отмечают СМИ, оба адвоката специализируются именно на разводах, тогда как судебная пресс-служба сообщает о слушаниях по поводу опеки и алиментах.
Чем закончится этот процесс, пока не берется предсказать никто. Пока же принцесса Хайя, сбежавшая из дворца шейха, прихватив с собой детей и чемодан с 40 миллионами долларов, живет в одном из лондонских особняков, который стоит в три раза дороже суммы, которую она забрала из "кошелька" своего мужа.
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