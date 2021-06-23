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"Это бред полный": Германия планирует войну с Россией - сценарий дня

23 июня 2021, 16:15  •  137 • Политика
В бундестаге настаивают, что Германия планирует войну с Россией. Это сценарий дня, который обсуждается и в нашей стране, и в Европе. Однако собеседник Царьграда весьма резко отнёсся к подобной перспективе: "Это бред полный".
Депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила в своей статье для газеты nd.DerTag, что официальный Берлин, увеличивая расходы на оборону, готовится к войне с Россией.
Дагделен уверена:
"Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, - это лишь две стороны одной медали".
Но так ли испорчены отношения России и Германии? Эксперты приходят к выводу, что сейчас мы, действительно, на низшей точке, однако в сравнении с коллективным Западом Германия выглядит, как страна, держащая нейтралитет в отношении Москвы. Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян и вовсе высказался резко:
"Это бред полный. Конечно, Германия не собирается нападать на Россию. В Германии самоубийц нет. Для них усиление, наращивание вооружений - это, скорее, такая общезападная политика, общеНАТОвская политика, так можно сказать. Она направлена не на войну с Россией, а на давление. Безусловно, на Москву давят, но всё-таки это разные вещи. Тем более депутат представляет фракцию "Левые", достаточно радикальную в суждениях. Что же касается итогов выборов, то их сейчас никто не знает. Противники идут, в принципе, рядом друг с другом. До выборов ещё много недель. За эти много недель может случиться разное и, в общем-то, произошедшее изменит расклады сторон на избирательных участках", - сказал эксперт.
Кроме того, Мирзаян добавил, что Германия, будучи членом НАТО, не отказала бы США в ужесточении риторики в отношении России. Это логично. Однако отношения с Россией у Германии вполне деловые. А введённые санкции - это общеевропейский тренд, который переломился, например, при обсуждении "Северного потока - 2", подчеркнул эксперт.

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