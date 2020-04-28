"Это билет в ад": Гаспарян поделился личной коронавирусной историей

Политолог и публицист Армен Гаспарян предупредил всех неверующих в болезнь о страшных коронавирусных реалиях на примере своего друга. Его историей политэксперт поделился на своей странице в Twitter.

Гаспарян рассказал, что болезнь настигла его хорошего друга, почти брата, по имени Ленчик. К счастью, его организм сумел справиться с болезнью, но впечатления от процесса были, мягко говоря, не из приятных.

Берегите себя, это очень серьёзно. Не слушайте бред [нецензурное выражение], что не страшнее гриппа. Ленчик - сам врач и если говорит, что это билет в ад, стоит поверить, - подчёркивает Гаспарян.

Напомним, что часть жителей России не до конца осознают всю опасность коронавирусной инфекции COVID-19. Некоторые даже выходят на митинги и требуют отмены карантинных мер. Однако COVID-19 - это крайне серьёзное и смертельно опасное заболевание. То, что в России, в отличие от стран Запада, довольно низкий уровень смертности - это невероятная заслуга врачей и оперативных действий руководства страны, а не слабость вируса.