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"Это билет в ад": Гаспарян поделился личной коронавирусной историей
28 апреля 2020, 18:10 • 82 • Политика
Политолог Гаспарян рассказал о друге, переболевшем коронавирусной инфекцией COVID-19. "Это билет в ад - стоит поверить", - предупреждает политэксперт коронавирусных саботажников.
Политолог и публицист Армен Гаспарян предупредил всех неверующих в болезнь о страшных коронавирусных реалиях на примере своего друга. Его историей политэксперт поделился на своей странице в Twitter.
Гаспарян рассказал, что болезнь настигла его хорошего друга, почти брата, по имени Ленчик. К счастью, его организм сумел справиться с болезнью, но впечатления от процесса были, мягко говоря, не из приятных.
Напомним, что часть жителей России не до конца осознают всю опасность коронавирусной инфекции COVID-19. Некоторые даже выходят на митинги и требуют отмены карантинных мер. Однако COVID-19 - это крайне серьёзное и смертельно опасное заболевание. То, что в России, в отличие от стран Запада, довольно низкий уровень смертности - это невероятная заслуга врачей и оперативных действий руководства страны, а не слабость вируса.
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