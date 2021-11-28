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"Это безумие": Вбросы о вторжении России могут маскировать наступление ВСУ на Донбасс - Песков

28 ноября 2021, 21:25  •  113 • Политика
Информационные вбросы о якобы готовящемся вторжении России на Украину могут маскировать планируемое ВСУ наступление на Донбасс. "Это было бы безумием", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, постоянные разговоры о мнимой "русской угрозе" могут быть попыткой отвлечь население от подготовки украинской армии к наступлению на Донбасс.
Мы опасаемся, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку к силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием,
- отметил официальный представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Россия - миролюбивая страна, заинтересованная в поддержании хороших отношений со всеми своими соседями. Распространяемые на Украине и в США слухи о якобы готовящемся вторжении он назвал истерикой. Официальный представитель Кремля обратил внимание, что ни Киев, ни Вашингтон не представили никаких доказательств присутствия русских войск у границы с Украиной.
Слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана передал России список удерживаемых лиц для последующего обмена, Песков комментировать не стал.

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