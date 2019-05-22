"Это безумие": Американские СМИ сочиняют для России "сказки" о безобидности батареи THAAD в Румынии

Сухопутные силы США разместили под боком у России, в Румынии, одну из семи батарей противоракетной системы THAAD. Изначально в Пентагоне уверяли, что это будет временное развертывание, на время модернизации румынского комплекса Aegis Ashore.

В Москве неоднократно возражали против приближения американских ПРО к российским границам, указывая на их незадекларированные возможности, которые НАТО может использовать для нанесения внезапного удара по российской столице. Однако все возражения были проигнорированы. А американские СМИ с помощью экспертов принялись рассказывать "сказки" о безобидности этих вооружений.

Так, эксперт в области ядерного оружия Джеффри Льюис называет беспочвенными опасения России по поводу возможного превращения противоракетных установок в Польше и Румынии в установки для ядерных боеголовок. "Это безумие, однако они на 100% уверены в этом", - говорит сотрудник Миддлберского института, не приводя при этом никаких технических данных или других сведений, которые могли бы опровергнуть эту версию.

Его комментарий изданию The National Interest приводит Inosmi.

Элементы ПРО первоначально планировалось развернуть как на территории США, так и за ее пределами — в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. В частности, в Польше предполагалось разместить 10 ракет-перехватчиков шахтного базирования, а в Чехии — РЛС. К 2012 г. Вашингтон намеревался израсходовать на НПРО более 87 млрд долларов. Развертывание должно было быть завершено к 2015 года.

Правки Барака Обамы

Программа была пересмотрена с приходом в Белый дом в 2009 года президента Барака Обамы. Его администрация объявила о создании новой архитектуры ПРО, получившей известность как "нестратегическая адаптированная ПРО". Акцент в ней был перенесен с защиты от ракет дальнего радиуса действия на угрозы регионального масштаба. Новые ракеты планировалось устанавливать не только на наземных базах, но и на кораблях. При этом администрация Обамы отказалась от предыдущих планов размещения элементов ПРО в Польше и Чехии. Предполагалось, что новая система ПРО в Европе будет основываться на перехватчиках Standard 3 ("Стэндард").

Архитектура ПРО США должна была создаваться в четыре этапа (2011-2020). Первые три к настоящему времени осуществлены. Так, к 2011 году в Средиземном море были дислоцированы корабли, оснащенные комплексами противоракетной обороны Aegis ("Иджис") и ракетами-перехватчиками Standard 3, размещен радар ПРО в Турции (первый этап). В последующие годы были разработаны новые модификации Standard 3 — SM-3 Block IA/IB и SM-3 Block IIA (второй и третий этапы). От четвертого этапа, который предполагал создание более совершенной версии ракеты, администрация США отказалась в 2013 г. При этом Вашингтон запланировал установку второй РЛС в Японии, развертывание дополнительных ракет-перехватчиков на Аляске, а также их размещение в Румынии и в Польше.

THAAD - один из основных компонентов ПРО

Основным компонентом системы ПРО является GBI (Ground-based Interceptor) — трехступенчатая твердотопливная противоракета дальнего радиуса действия шахтного базирования с кинетическим перехватчиком для перехвата боеголовок баллистических ракет за пределами земной атмосферы на среднем участке траектории. Дальность действия — до 5000 км, высота запуска — до 2000 км. С 1999 года было произведено 18 испытаний противоракет GBI с перехватом мишеней-имитаторов, при этом только десять из них были успешными.

Standard 3 (Standard Missile-3, SM-3) — семейство ракет-перехватчиков, предназначенных для уничтожения баллистических ракет, но способных поражать практически все средства воздушного нападения.

Aegis (от греч. aigis, эгида, мифический щит Зевса) — корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система для ПРО/ПВО. Предназначена для поражения самолетов, противокорабельных ракет, баллистических ракет малой дальности. Является морским компонентом ПРО.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории, в течение последней минуты подлета к цели. Включает три пусковые установки, 24 противоракеты и командный пункт. Дальность — до 200 км, высота перехвата — до 150 км, скорость — до 3 км/с, радиус действия радара — до 2 000 км.

Patriot ("Пэтриот") — зенитный ракетный комплекс, состоящий из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы. Предназначен для перехвата боеголовок баллистических ракет и крылатых ракет, в том числе выполненных с использованием технологии «стелс». Особенностью одного из последних вариантов модернизации — РАС-3 (Patriot Advanced Capability-3) — является использование активной головной части самонаведения. Дальность его действия — до 15-20 км по баллистическим и до 40-60 км по аэродинамическим целям.

В систему космического слежения входят, в частности, спутники STSS и аппараты раннего обнаружения пусков ракет SBRIS, расположенные на низкой круговой и высокой эллиптической орбитах.