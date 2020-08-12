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"Это безответственно!": Пока французские СМИ плюются от русской вакцины, Макрон договаривается

12 августа 2020, 23:25  •  37 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос сотрудничества по борьбе с COVID с учётом появившейся у Москвы вакцины. Пока французские СМИ плюются от русской вакцины, Макрон договаривается.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в среду по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе, с учётом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания, - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи Ливану, где 4 августа прогремел мощный взрыв, урегулирование вооружённого конфликта на Украине, а также затронули тему массовых беспорядков, вспыхнувших в Белоруссии после президентских выборов.
Отметим, что многие французские СМИ, в отличие от Макрона, с самого начала оказались критично настроены к российской вакцине. Газета Liberation написала: "Заявление о российской вакцине: "Это совершенно безответственно". La Croix считает, что сообщения о вакцине - "пропаганда, а не наука", а издание Le Parisien отметило, что обещания быстро вылечить "очень опасны".
Скриншот:Telegram/Ксения Федорова

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