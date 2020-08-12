"Это безответственно!": Пока французские СМИ плюются от русской вакцины, Макрон договаривается

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в среду по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе, с учётом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания, - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи Ливану, где 4 августа прогремел мощный взрыв, урегулирование вооружённого конфликта на Украине, а также затронули тему массовых беспорядков, вспыхнувших в Белоруссии после президентских выборов.

Отметим, что многие французские СМИ, в отличие от Макрона, с самого начала оказались критично настроены к российской вакцине. Газета Liberation написала: "Заявление о российской вакцине: "Это совершенно безответственно". La Croix считает, что сообщения о вакцине - "пропаганда, а не наука", а издание Le Parisien отметило, что обещания быстро вылечить "очень опасны".

Скриншот:Telegram/Ксения Федорова