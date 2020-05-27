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"Это безобразие, вот и всё": Экс-глава Чувашии осмелился спорить с Путиным в суде
27 мая 2020, 09:55 • 154 • Политика
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев решил поспорить с решением президента России Владимира Путина. Игнатьев был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Говоря о выходке губернатора, президент подчеркнул: "Это безобразие, вот и всё".
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, отправленный в отставку со скандалом, оспорил решение президента России. Иск направлен им в Верховный суд России. Напомним, в указе о снятии полномочий с Игнатьева говорилось, что должность он теряет "в связи с утратой доверия".
Очевидно, Игнатьев с досрочным сложением полномочий не согласен. Хотя президент России Владимир Путин ранее совершенно ясно сказал о причинах лишения его должности.
Михаил Игнатьев был уволен не из-за коррупции, а из-за своего отношения к людям, заявил президент России Владимир Путин, комментируя отставку руководителя региона. Должности губернатор лишился вскоре после того как в Сети появился видеорепортаж, на котором офицер МЧС вынужден подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, "вручаемыми" главой региона. Ролик вызвал широкий резонанс в обществе.
Путин отметил, что ему неизвестно о каких-либо связях экс-губернатора с коррупцией. Игнатьев был отправлен в отставку из-за того, что лишён чувства уважения к людям, подчеркнул глава государства.
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, уволенный с формулировкой "в связи с утратой доверия", подал исковое заявление в Верховный суд РФ, чтобы оспорить указ президента о досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики.
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