"Это безобразие, вот и всё": Экс-глава Чувашии осмелился спорить с Путиным в суде

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, отправленный в отставку со скандалом, оспорил решение президента России. Иск направлен им в Верховный суд России. Напомним, в указе о снятии полномочий с Игнатьева говорилось, что должность он теряет "в связи с утратой доверия".

Очевидно, Игнатьев с досрочным сложением полномочий не согласен. Хотя президент России Владимир Путин ранее совершенно ясно сказал о причинах лишения его должности.

Михаил Игнатьев был уволен не из-за коррупции, а из-за своего отношения к людям, заявил президент России Владимир Путин, комментируя отставку руководителя региона. Должности губернатор лишился вскоре после того как в Сети появился видеорепортаж, на котором офицер МЧС вынужден подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, "вручаемыми" главой региона. Ролик вызвал широкий резонанс в обществе.

Путин отметил, что ему неизвестно о каких-либо связях экс-губернатора с коррупцией. Игнатьев был отправлен в отставку из-за того, что лишён чувства уважения к людям, подчеркнул глава государства.

"То, что я увидел, - это безобразие, и чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут. Вот и всё", - сказал Путин на встрече с общественниками в Череповце.

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, уволенный с формулировкой "в связи с утратой доверия", подал исковое заявление в Верховный суд РФ, чтобы оспорить указ президента о досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики.