"Это бессмысленность": Первый президент Украины Кравчук высказался об ошибке в тексте гимна страны

Кравчук заявил, что "правильно "ы", а не "а": "Еще не умерли Украины и слава, и воля". Иными словами, пока не умерли слава и воля страны, а не "еще не умерла Украина".

"Дальше что — бессмысленность: и слава, и воля. Нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи. Так что это была ошибка", - заявил Кравчук.

Напомним, что с 1991 года на Украине использовалась версия гимна с композицией на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого "Ще не вмерла Україне" ("Еще не умерла Украина"). В 2003 году текст гимна официально утвердили депутаты Рады, но в новой редакции текст начинался с фразы "Еще не умерла Украины и слава, и воля".

В ответ на комментарий Кравчука, журналист поинтересовался, можно ли цитировать его в качестве ответа для всех, "кто любит постебаться над главной песней Украины".

Политик сказал, что в то время, когда произошел казус, "было не до спора о буквах", отметив, что все понимали, что в тексте была несостыковка.