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"Это бессмысленность": Первый президент Украины Кравчук высказался об ошибке в тексте гимна страны

25 августа 2019, 19:39  •  189 • Политика
Первый президент Незалежной Леонид Кравчук назвал бессмысленной прежнюю редакцию украинского гимна. По его словам, в словах была допущена ошибка, и все это понимали, но тогда было "не время спорить о буквах".
Кравчук заявил, что "правильно "ы", а не "а": "Еще не умерли Украины и слава, и воля". Иными словами, пока не умерли слава и воля страны, а не "еще не умерла Украина".
"Дальше что — бессмысленность: и слава, и воля. Нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи. Так что это была ошибка", - заявил Кравчук.
Напомним, что с 1991 года на Украине использовалась версия гимна с композицией на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого "Ще не вмерла Україне" ("Еще не умерла Украина"). В 2003 году текст гимна официально утвердили депутаты Рады, но в новой редакции текст начинался с фразы "Еще не умерла Украины и слава, и воля".
В ответ на комментарий Кравчука, журналист поинтересовался, можно ли цитировать его в качестве ответа для всех, "кто любит постебаться над главной песней Украины".
Политик сказал, что в то время, когда произошел казус, "было не до спора о буквах", отметив, что все понимали, что в тексте была несостыковка.

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