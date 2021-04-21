"Это беспрецедентно": В послании Путина увидели "очень важный сигнал"

В послании Владимира Путина Федеральному Собранию увидели "очень важный сигнал". На него указала Инна Ямбулатова: "Это беспрецедентно".

Помощник руководителя московского отделения "Союза православных женщин", помощник руководителя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви Инна Ямбулатова прокомментировала послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

В прямом эфире Царьграда она призналась, что была очень рада тому, что проблема демографического кризиса была поставлена лидером России во главу угла. Об этом, а также о мерах поддержки семей он сказал в первую очередь, переходя к подведению итогов и формулированию конкретных планов.

Также был сделан акцент на темах народосбережения, сохранения традиционных ценностей. Таким образом, общий характер послания можно определить как очень социальный, подчеркнула собеседница "Первого русского".

Для нас, конечно, это очень важный сигнал, оценка нашей деятельности, которая говорит о том, что мы очень правильно всё понимаем. И президент эти чаяния слышит, - подчеркнула Ямбулатова.

Кроме того, впервые вопрос мер поддержки беременных женщин, вставших на учёт, "прозвучал так очевидно, ясно и понятно", что тоже крайне ценно, добавила эксперт.