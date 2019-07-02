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"Это беспрецедентно": Кравчука возмутил конфликт Климкина с Зеленским

02 июля 2019, 05:54  •  104 • В мире
Первый президент Украины Леонид Кравчук возмущен конфликтом, который разгорелся между действующим главой государства Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Павлом Климкиным. "Это беспрецедентно, такого никогда не было за 28 лет независимости страны", - заявил он в эфире телеканала Newsone.
Оценка, которую Кравчук дал действиям главы МИД Украины, была резко негативной, министр не имел права так поступать, считает первый украинский президент.
"Ни разу еще не было, чтобы министр иностранных дел, принимая важное решение, не поставил в известность главу государства или человека, который отвечает в его команде за внешнюю политику", - заявил он.
Согласно украинской конституции, напомнил Кравчук, за международную политику отвечает глава государства. И вопрос, который стал "камнем преткновения", уже вышел за границы компетенции внешнеполитических ведомств обеих стран, его уже комментируют Путин с Зеленским.
"Нельзя было Климкину так поступать", - подчеркнул первый украинский президент.
Во время выступления Леонид Кравчук также обвинил главу МИД в том, что из-за его непродуманных действий оказался заблокирован весь процесс освобождения украинских моряков, которые были задержаны после провокации в Керченском заливе.
Напомним, 27 июня Владимир Зеленский публично выразил свое недовольство демаршами Климкина, который не проинформировал президента о ноте МИД России от 25 июня, посвященной вопросу освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Кроме того, дипломат самовольно подготовил ответ на письмо Москвы.
"Я объясню, к чему это привело: к тому, что я, президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета. Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину, что в глаза не видел наш ответ на ноту России. Потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины", - заявил Зеленский.
В ответ Павел Климкин сообщил, что его ведомство может отправлять дипломатические ноты России, не спрашивая мнения президента Владимира Зеленского. И даже объяснил причину, по которой не стал советоваться с главой государства: он расходится во мнениях с новым президентом Украины по вопросам противодействия "российской агрессии". Кроме того, саму ноту российского МИД он считает "ловушкой".
На этом история не закончилась. 1 июня Владимир Зеленский попросил премьер-министра Владимира Гройсмана изучить вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.
Кроме того, президент Украины сообщил, что готовит повторное представление в Верховную раду об увольнении Павла Климкина. К слову, у Зеленского уже готова и кандидатура: на этот пост он прочит заместителя главы своего офиса Вадима Пристайко. Пока же Климкин с 3 июня уходит в отпуск.

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