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"Это бесплатно": Charlie Hebdo предложил "кататься на украинцах" из-за дорогого бензина
19 марта 2022, 05:55 • 75 • Политика
Стоимость самой популярной марки бензина во Франции превысила 2 евро за литр
Скандальный французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал обложку очередного номера, темой которой стали многочисленные беженцы из Украины и резкое подорожание автомобильного топлива после введения санкций против энергетического сектора России.
На обложке изображён автомобиль, под капотом которого не обычный двигатель, работающей на традиционном топливе, а три с виду пожилых человека, которые крутят педали.
Подпись к карикатуре: "Два евро за литр бензина", а водитель как бы говорит: "Катайтесь на украинцах – это бесплатно".
Комментаторы в Сети опасаются, как бы теперь беженцы не отправились громить редакцию журнала.
Цены на бензин во Франции и других странах Европы продолжают свой стремительный рост, средняя стоимость марки Euro 95 превысила 2 евро. Тем временем власти Франции уже пообещали жителям страны скидку в размере 15 евроцентов на каждый литр.
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