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"Это беда": Экс-премьер Украины призвал Киев брать пример с Китая

02 августа 2019, 15:54  •  108 • Политика
Киевские власти рискуют "доиграться" в случае продолжения попыток осуществить невозможные вещи в условиях экономики, ослабленной вывозом сырьевой прибыли в офшоры. Об этом заявил экс-премьер Украины Юрий Ехануров телеканалу "112 Украина".
"Это беда, мы доиграемся", - заявил он. По его словам, такие страны, как Китай, уже давно вырвались вперед в плане развития экономики, в то время как Украина еще не прошла первоначальные этапы, в которые она должна была набрать силу.
Сейчас Киев начинает "играть во взрослые игры", отметил политик. По его словам, на этом фоне фиктивные средства, которые крутятся в офшорах, приносят реальные доллары и евро только Западу, а Киев от этого теряет.
Будущей власти на Украине надо задуматься о том, как вернуть страну в реальный сектор экономики, чтобы создать рабочие места. Ехануров посетовал, что доходы с украинского экспорта, в основном состоящего из прибыли от продажи необработанного сырья, навсегда остаются в офшорах, а основные средства в бюджет страны приносят "заробитчане" из-за рубежа.

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