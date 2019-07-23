Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Им не нужен мир, они хотят убивать": Жириновский предсказал Украине &...
Экс-президент Украины предупредил Зеленского об ошибке: "Не привлекать инос...
"Виновника" так и не назвали: На украинском заводе случилась утечка ра...
"Звучит как начало анекдота": В Сети обсуждают планы Вакарчука диктова...
Главная / В мире

"Это атака "электромагнитного характера": Венесуэлу накрыло очередным блэкаутом

23 июля 2019, 12:09  •  51 • В мире
В Каракасе и еще 23 штатах Венесуэлы произошло массовое отключение электроэнергии. В столице на трех из пяти линий метрополитена приостановилось движение. Власти республики предположили, что причиной стала атака "электромагнитного характера".
По словам министра связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригеса, к такому выводу пришли эксперты в ходе расследования ситуации. Атака была направлена на системы генерации, уточнил он.
В настоящее время в Венесуэле продолжают восстановительные работы. Для восстановления службы, оказавшей влияние на работу системы генерации тока, запустили процесс переподключения, сообщил глава венесуэльского Минэнерго Фредди Брито.
"На фоне новой криминальной атаки против спокойствия и мира родины правительство и вооруженные силы находятся в распоряжении граждан. Мы покажем еще раз свою несокрушимую волю", - прокомментировал ситуацию президент Николас Мадуро.
Аналогичная ситуация была в Венесуэле в марте этого года. Когда без электричества оказались 20 из 23 штатов страны. Отключение света продолжалось почти неделю: не работали метро, интернет, происходили регулярные перебои с водой, серьёзные проблемы возникли в работе большинства инфраструктурных объектов, от аэропортов до больниц. Мародёры принялись грабить магазины. Купить в них что-либо не за наличные было практически невозможно, да и бумажные деньги снять с карт не получалось - банкоматы также были отключены.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
23 июля 2019, 02:09
«Услуга господину Трампу»: почему преемницу Меркель критикуют за планы увеличения военных расходов
23 июля 2019, 02:09
«Уступка для Сербии»: может ли дело Харадиная стать частью торга о статусе Косова
23 июля 2019, 02:09
«Был бы стёрт с лица земли»: Трамп заявил о возможности за неделю закончить войну в Афганистане
23 июля 2019, 02:24
"Разбазарившие" деньги Меган Маркл и принц Гарри нервируют британцев своей скрытностью
23 июля 2019, 02:24
"Надо очертить – что можно, а что нельзя": Метящий на пост премьера Вакарчук хочет принять закон об отношениях со "страной-агрессором"
22 июля 2019, 23:09
Страну разрывают противоречия: Как задержанных в Ливии русских хотят сделать разменной монетой - эксперты
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугал...
23 июля 2019, 02:24
Санкции вводил Евросоюз: Путин снял оружейное эмбарго с африканской страны
23 июля 2019, 08:54
"Им не нужен мир, они хотят убивать": Жириновский предсказал Украине "...
23 июля 2019, 02:09
Вакарчук предложил принять закон об отношениях между Украиной и Россией
23 июля 2019, 05:39
"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угроз...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции
17 июля 2019, 19:24
«Люди сознание теряют от такого зрелища»: почему жители Ржева вынуждены хоронить умерших на затопленном кладбище
18 июля 2019, 11:39
«Такой непослушный ребёнок»: в Ярославской области будут судить приёмных родителей, привязавших сына к столбу
16 июля 2019, 12:39
Украинские вояки сбросили на себя полтонны взрывчатки
17 июля 2019, 13:09
"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 "самым доходчивым" языком
22 июля 2019, 01:54
Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду
18 июля 2019, 14:54
В Киеве готовы к обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.