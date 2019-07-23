"Это атака "электромагнитного характера": Венесуэлу накрыло очередным блэкаутом

По словам министра связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригеса, к такому выводу пришли эксперты в ходе расследования ситуации. Атака была направлена на системы генерации, уточнил он.

В настоящее время в Венесуэле продолжают восстановительные работы. Для восстановления службы, оказавшей влияние на работу системы генерации тока, запустили процесс переподключения, сообщил глава венесуэльского Минэнерго Фредди Брито.

"На фоне новой криминальной атаки против спокойствия и мира родины правительство и вооруженные силы находятся в распоряжении граждан. Мы покажем еще раз свою несокрушимую волю", - прокомментировал ситуацию президент Николас Мадуро.

Аналогичная ситуация была в Венесуэле в марте этого года. Когда без электричества оказались 20 из 23 штатов страны. Отключение света продолжалось почти неделю: не работали метро, интернет, происходили регулярные перебои с водой, серьёзные проблемы возникли в работе большинства инфраструктурных объектов, от аэропортов до больниц. Мародёры принялись грабить магазины. Купить в них что-либо не за наличные было практически невозможно, да и бумажные деньги снять с карт не получалось - банкоматы также были отключены.