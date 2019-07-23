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"Это атака "электромагнитного характера": Венесуэлу накрыло очередным блэкаутом
23 июля 2019, 12:09 • 51 • В мире
В Каракасе и еще 23 штатах Венесуэлы произошло массовое отключение электроэнергии. В столице на трех из пяти линий метрополитена приостановилось движение. Власти республики предположили, что причиной стала атака "электромагнитного характера".
По словам министра связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригеса, к такому выводу пришли эксперты в ходе расследования ситуации. Атака была направлена на системы генерации, уточнил он.
В настоящее время в Венесуэле продолжают восстановительные работы. Для восстановления службы, оказавшей влияние на работу системы генерации тока, запустили процесс переподключения, сообщил глава венесуэльского Минэнерго Фредди Брито.
Аналогичная ситуация была в Венесуэле в марте этого года. Когда без электричества оказались 20 из 23 штатов страны. Отключение света продолжалось почти неделю: не работали метро, интернет, происходили регулярные перебои с водой, серьёзные проблемы возникли в работе большинства инфраструктурных объектов, от аэропортов до больниц. Мародёры принялись грабить магазины. Купить в них что-либо не за наличные было практически невозможно, да и бумажные деньги снять с карт не получалось - банкоматы также были отключены.
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