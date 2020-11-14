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"Это атака на Россию": Депутат бундестага предупредил о катастрофе в отношениях с Москвой

14 ноября 2020, 20:55  •  129 • Политика
Депутат бундестага из партии "Альтернатива для Германии" Пётр Быстрон предупредил власти о грядущей катастрофе в отношениях с Москвой. По его словам, происходящее вокруг истории с блогером Алексеем Навальным - не что иное, как "атака на Россию".
Он отметил, что сложившаяся ситуация "знаменует новую низшую точку немецкой внешней политики в эпоху канцлера Ангелы Меркель". По словам депутата, "беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств наряду с отказом от московских предложений сотрудничать в расследовании подозрительного дела Навального" - это самая настоящая атака на Россию.
В интервью для "Комсомольской правды" Быстрон подчеркнул, что при нынешнем министре иностранных дел ФРГ Хайко Маасе сложились не только худшие германо-американские отношения со времён Второй мировой войны, но и отношения с Россией "тоже близки к катастрофе".
Напомним, что инцидент с Навальным произошёл ещё 20 августа. Ему неожиданно стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт срочно посадили в Омске и оказали оппозиционеру неотложную помощь. После этого из Германии за ним был послан спецсамолёт с врачами. Он перевёз "борца с режимом в берлинскую клинику "Шарите", где немецкие врачи чудесным образом обнаружили в анализах Навального боевой яд "Новичок". Впрочем, это не помешало оппозиционеру прийти в себя менее чем за 20 дней.
После этого по сей день со стороны Германии и в целом западных стран ежедневно в сторону России звучат обвинения и вводятся санкции. 12 ноября Россия приняла решение о контрсанкциях. Они были введены против Германии и Франции, безосновательно обвинивших Россию в отравлении Навального и отказывающихся представить соответствующие доказательства или хотя бы провести совместное с Москвой расследование инцидента. При этом в Германии утверждают, что контрсанкции России якобы являются неоправданными и несоразмерными.

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