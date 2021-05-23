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"Это ад!" Русские блогеры "прокляли" украинские дороги
23 мая 2021, 07:35 • 36 • В мире
Семья русских блогеров на машине проехала из Москвы в Черногорию через Украину и ужаснулась дорогам в Незалежной. "Это ад!" - прокомментировали они свою поездку по разрушающимся дорогам из "советских времён".
Как рассказала журналистка Юлия Витязева в своём авторском Telegram-канале, ссылаясь на "Сергея из Киева" @SergUA63, семья русских блогеров, которая проживает сейчас в Черногории, решила поехать домой из Москвы на машине.
"Польская и литовская границы оказались закрыты из-за коронавируса, пришлось ехать через Украину", - сообщила журналистка, добавив, что о своих впечатлениях блогеры сняли видеоролик.
На записи блогеры едут на машине, и на подъезде к границе с Румынией ужасаются тем дорогам, по которым им приходится ехать на территории Украины.
"Это ад!" - признаётся один из них.
На видео хорошо видно, как машину потряхивает на ухабах и ямах. Некоторые места на трассе и вовсе выглядят настолько разрушенными, как после бомбёжки. Блогеры советуют выбирать всё же авиаперелёты, если есть нужда ехать через Украину, а не пользоваться местными дорогами "советских времён".
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