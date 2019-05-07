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"Это абсурд!": Эксперты подсчитали зависимость России от Украины

07 мая 2019, 07:24  •  359 • Политика
Два киевских эксперта - политтехнолог Дмитрий Джангиров и гость его программы директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон обсудили экономические потери Киева от разрыва с Москвой, а также подсчитали зависимость России от Украины. По словам Саливона, за 5 лет внешнеэкономическая торговля между странами сократилась более чем в три раза, а газ страна, как уверяется, покупает в Словакии. "Это абсурд!" - резюмировал гость в студии.
Экономические эксперты и России, и Украины уже не раз говорили о том, что Киев теряет гораздо больше Москвы в случае дальнейшей конфронтации и введения всё новых санкций. Это в очередной раз подтвердил и директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в беседе с политтехнологом Дмитрием Джангировым в его программе "Работа над ошибками" онлайн-студии "CapitalTV".
Оба эксперта говорили о России, которую потеряла Украина.
"Если сравнивать 2018 год с 2013-м, то внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза", - обратил внимание гость в студии.
Он же привёл и чуть более детальные показатели.
"Экспорт наш упал больше чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза", - сказал Саливон, отметив, что "это если учесть, что мы покупаем газ в Словакии".
"Но это абсурд!" - заверил эксперт. И также напомнил, что были годы, когда страна покупала газ на Мальте: "Там большое месторождение и труба прямая".
Впрочем, для Киева Саливон назвал и более страшные цифры, оценивая потери Украины.
"Если газ учитывать как российский, то российский импорт упал меньше чем в 2 раза. Притом что наш экспорт обвалился более чем в 4 раза", - подчёркивает экономист.
Его собеседник в ответ подсчитал зависимость России от Украины.
"То есть зависимость России от Украины упала намного сильнее, чем зависимость Украины от России", - резюмировал ведущий программы политтехнолог Дмитрий Джангиров.
Саливон подтвердил, что потери Украины огромны.
"Экспорт и импорт упали примерно на $11,5 млрд. Только $11,5 млрд для России - это меньше 0,8% ВВП, а для Украины $11,5 млрд – это 10% ВВП, - обратил особое внимание приглашённый эксперт. - То есть разница потерь - 13 раз".

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