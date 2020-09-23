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"Это абсурдный фарс": Французская журналистка указала на три нестыковки в истории с Навальным

23 сентября 2020, 01:50  •  80 • Политика
Французская журналистка Кристель Неан указала на три серьёзные нестыковки в истории с Навальным. Версию немецких властей об отравлении "Новичком" она назвала "абсурдным фарсом".
Прежде всего Неан обратила внимание на новую "улику" - бутылку с водой, которая якобы и была отравлена "Новичком". По словам журналистки, если бы российский блогер действительно заразился таким способом, то он бы получил отравление за два часа до вылета из Томска и за три часа до госпитализации. В этом случае Навальный не смог бы так быстро восстановиться.
Если бы Навального на самом деле отравили "Новичком", он был бы прикован к постели и находился в состоянии полного психического расстройства, - рассуждает Неан в своём блоге на портале AgoraVox.
Вторая нестыковка - это действия сотрудников ФБК, которые осмотрели гостиничный номер, где жил Навальный, и нашли ту самую бутылку. Судя по записи видео, которое сторонники блогера потом выложили в соцсети, они брали отравленную бутылку в руки, не имея никакой защиты, кроме резиновых перчаток, а один из сотрудников ФБК вообще ходил по номеру босиком и в шортах. Если бы Навального отравили "Новичком" с помощью этой бутылки, то его сторонники непременно заразились бы следом, однако этого не произошло.
Более того, по словам немецких специалистов, яд был и на руках Навального. В таком случае должны были пострадать стюардессы, которые прикасались к пассажиру, когда пытались оказать ему помощь. А это уже третья нестыковка в версии с "Новичком".
Напомним, что об отравлении Навального "Новичком" ранее заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Позже эту информацию подтвердили в немецком правительстве. Тем не менее омские врачи, которые первыми осмотрели Навального, не обнаружили никаких следов отравления, а создатель "Новичка" заявил, что у Навального нет ни одного характерного симптома.

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