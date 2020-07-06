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"Это абсолютно недопустимо": Путин раскритиковал Конституцию СССР за "мину замедленного действия"

06 июля 2020, 08:00  •  27 • Политика
Президент России Владимир Путин раскритиковал Конституцию СССР, в которой, по его словам, была заложена "мина замедленного действия". Речь идёт о монопольном праве компартии на власть.
Эта политическая сила была единым стержнем всей государственной системы. Поэтому как только внутри партии начались проблемы, начала разваливаться и страна.
Когда (компартия) сама по себе начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная ещё в 1922 году, - отметил глава государства, выступая в эфире телеканала "Россия-1".
Путин подчеркнул, что эта "мина" впоследствии была перенесена в более поздние редакции Основного закона - сначала в Конституцию 1924 года, а затем - в Конституции 1936 и 1977 годов.
Напомним, что 1 июля в России завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию. Изменения затронули административную и социальную сферу. В частности, новые поправки усиливают роль законодательного органа, запрещают отчуждение российских земель и обязывают государство регулярно индексировать пенсии.

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