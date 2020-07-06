"Это абсолютно недопустимо": Путин раскритиковал Конституцию СССР за "мину замедленного действия"

Эта политическая сила была единым стержнем всей государственной системы. Поэтому как только внутри партии начались проблемы, начала разваливаться и страна.

Когда (компартия) сама по себе начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная ещё в 1922 году, - отметил глава государства, выступая в эфире телеканала "Россия-1".

Путин подчеркнул, что эта "мина" впоследствии была перенесена в более поздние редакции Основного закона - сначала в Конституцию 1924 года, а затем - в Конституции 1936 и 1977 годов.

Напомним, что 1 июля в России завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию. Изменения затронули административную и социальную сферу. В частности, новые поправки усиливают роль законодательного органа, запрещают отчуждение российских земель и обязывают государство регулярно индексировать пенсии.