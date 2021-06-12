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"Это ... (censored)!": День России обернулся матерным скандалом в прямом эфире
12 июня 2021, 13:25 • 110 • Политика
День России обернулся безобразным матерным скандалом в прямом эфире на украинском телеканале. "Это ... (censored)!" - заявил журналист-националист Виктор Майстренко.
Украинский журналист Виктор Майстренко оказался в центре русофобского скандала. Поводом стало празднование Дня России.
В эфире телеканала News.One депутат Харьковского горсовета и член партии ОПЗЖ Андрей Лесик решил поздравить жителей России с праздником. Это возмутило Майстренко, который начал использовать ненормативную лекцию, добавив, что "Это ... (censored)!".
По словам журналиста, Киев воюет с Москвой, а дружить с Россией можно только в том случае, когда последняя "развалится к чёртовой матери".
Лесик ответил на выпад и вступил в перепалку. По мнению политика, Майстренко занимается глупостями, а украинцы и русские были, есть и будут братскими народами.
"Вы тут глупости рассказываете, вместо того чтобы сглаживать ситуацию", - пояснил он.
Как ранее заявил газете "Вечерняя Москва" депутат Константин Затулин, в случае принятия закона о репатриации миллионы украинцев и белорусов могут переехать в Россию.
Речь идёт о документе, который 11 июня внесён на рассмотрение в Государственную Думу. Согласно задумке, граждане Украины и Белоруссии смогут получить гражданство России - без отказа от собственного гражданства и без наличия предков, проживающих на территории страны.
Перспектива получения второго гражданства может стать серьёзным аргументом для переезда украинцев, которые столкнулись с проблемами. В частности, речь идёт о русофобской политике Киева, запрете русского языка и активности неонацистов.
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