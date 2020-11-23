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"Это - нынешняя Украина": В Незалежной COVID-19 объявили оружием против рептилоидов - Гаспарян

23 ноября 2020, 22:10  •  90 • Политика
Армен Гаспарян опубликовал вырезку из украинской газеты, где COVID-19 назвали оружием против рептилоидов. "Это - нынешняя Украина. Коронавирус и рептилоиды", - прокомментировал он.
На Украине коронавирус назвали биологическим оружием против рептилоидов, серых инопланетян и их гибридов с людьми. Соответствующую вырезку из газеты опубликовал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Из заметки в газете следует, что коронавирусная инфекция COVID-19 безопасна для "чистокровных землян". Даже если они заболевают, то болезнь проходит в лёгкой форме. Тяжёлая форма якобы наблюдается лишь у инопланетян и их гибридов с людьми первого и второго поколения.
"Это - нынешняя Украина. Коронавирус и рептилоиды", - комментирует статью в газете Армен Гаспарян.
Напомним, что Украина отказалась от российской вакцины против COVID-19 и ждёт, когда сыворотку создадут на Западе. При этом эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается с каждым днём.
Фото: скриншот Telegram-канала "ГАСПАРЯН"

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