"Это - нынешняя Украина": В Незалежной COVID-19 объявили оружием против рептилоидов - Гаспарян

На Украине коронавирус назвали биологическим оружием против рептилоидов, серых инопланетян и их гибридов с людьми. Соответствующую вырезку из газеты опубликовал политолог и публицист Армен Гаспарян.

Из заметки в газете следует, что коронавирусная инфекция COVID-19 безопасна для "чистокровных землян". Даже если они заболевают, то болезнь проходит в лёгкой форме. Тяжёлая форма якобы наблюдается лишь у инопланетян и их гибридов с людьми первого и второго поколения.

"Это - нынешняя Украина. Коронавирус и рептилоиды", - комментирует статью в газете Армен Гаспарян.

Напомним, что Украина отказалась от российской вакцины против COVID-19 и ждёт, когда сыворотку создадут на Западе. При этом эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается с каждым днём.

Фото: скриншот Telegram-канала "ГАСПАРЯН"