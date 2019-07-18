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"Этнического украинца" определят по методу Саакашвили?": Захарова "разнесла" идею Зеленского с паспортами
18 июля 2019, 18:24 • 39 • Политика
Мария Захарова раскритиковала идею Зеленского о гражданстве. "Как будут определять "этнического украинца"? На эмоциональном уровне, как у Саакашвили?" - поинтересовалась официальный представитель МИД России
В Министерстве иностранных дел России оценили идею президента Украины Владимира Зеленского предоставлять второе гражданство этническим украинцам, проживающим в "дружественных" странах. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что к предложению украинского лидера есть много вопросов.
Она отмечает, что нигде не уточняется, как же Киев намерен определять является претендент на гражданство "этническим украинцем". Например, будут ли определять это по маме, по папе, по фамилии? Или же будут определять это на эмоциональном уровне, как было с грузином Михаилом Саакашвили? Возможно будет достаточно словесных заявлений?
Напомним, что в настоящий момент на Украине запрещено иметь двойное гражданство. Впрочем, это не мешает украинцам иметь в заначке паспорта других стран.
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