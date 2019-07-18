"Этнического украинца" определят по методу Саакашвили?": Захарова "разнесла" идею Зеленского с паспортами

В Министерстве иностранных дел России оценили идею президента Украины Владимира Зеленского предоставлять второе гражданство этническим украинцам, проживающим в "дружественных" странах. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что к предложению украинского лидера есть много вопросов.

Она отмечает, что нигде не уточняется, как же Киев намерен определять является претендент на гражданство "этническим украинцем". Например, будут ли определять это по маме, по папе, по фамилии? Или же будут определять это на эмоциональном уровне, как было с грузином Михаилом Саакашвили? Возможно будет достаточно словесных заявлений?

"Почему-то не написали, как будут определять "этнического украинца". Сразу множество вопросов возникает... Нужна процедура, одним словом", - написала Захарова в Facebook.

Напомним, что в настоящий момент на Украине запрещено иметь двойное гражданство. Впрочем, это не мешает украинцам иметь в заначке паспорта других стран.