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"Этим негодяям плевать на Россию": Участник протестов на Болотной раскрыл обман "навальнистов"
29 января 2021, 22:55 • 95 • Политика
Бывший участник протестов на Болотной площади призвал не верить "навальнистам". "Я понял, что этим негодяям плевать на будущее страны и плевать на народ России", - сказал он в видеообращении.
Маркетолог из Санкт-Петербурга и бывший участник протестов на Болотной площади записал видеообращение, в котором разоблачил "навальнистов" и поблагодарил полицию за обеспечение безопасности в стране. По его словам, события на Болотной на многое открыли ему глаза.
Мужчина признался, что был одним из первых, кого задержали и засунули в автозак во время протестов на Болотной площади. И, сидя в заключении, он многое переосмыслил и понял.
- сказал петербуржец в видеообращении.
Он добавил, что у него нет возможности остановить "навальнистов". Но зато она есть у правоохранителей. И за это он выражает им огромную благодарность.
- цитирует мужчину Telegram-канал "Орда".
Напомним, что в этот раз "навальнисты" опустились до самых грязных приёмов - начали зазывать на несанкционированные акции детей и подростков, используя для этого фейковые видео в TilTok и проплаченные комментарии. Следственный комитет уже разбирается с этим.
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