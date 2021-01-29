"Этим негодяям плевать на Россию": Участник протестов на Болотной раскрыл обман "навальнистов"

Маркетолог из Санкт-Петербурга и бывший участник протестов на Болотной площади записал видеообращение, в котором разоблачил "навальнистов" и поблагодарил полицию за обеспечение безопасности в стране. По его словам, события на Болотной на многое открыли ему глаза.

Мужчина признался, что был одним из первых, кого задержали и засунули в автозак во время протестов на Болотной площади. И, сидя в заключении, он многое переосмыслил и понял.

Я понял, что этим негодяям плевать на будущее страны и плевать на народ России. И с тех пор я стою на стороне государства, и каждый раз, когда эти черти пытаются выйти на улицы, я хочу выйти и сказать им громкое "нет!".

- сказал петербуржец в видеообращении.

Он добавил, что у него нет возможности остановить "навальнистов". Но зато она есть у правоохранителей. И за это он выражает им огромную благодарность.

Работайте, братья! Спасибо за нашу безопасность и за будущее нашей страны!

- цитирует мужчину Telegram-канал "Орда".

Напомним, что в этот раз "навальнисты" опустились до самых грязных приёмов - начали зазывать на несанкционированные акции детей и подростков, используя для этого фейковые видео в TilTok и проплаченные комментарии. Следственный комитет уже разбирается с этим.