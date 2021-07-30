"Эти записи доказывают": Трампа обвинили в попытке отменить выборы 2020 года

Бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в попытке отменить выборы 2020 года. По словам демократов, у них есть записи, доказывающие вину политика.

Такой вывод содержится в докладе Комитета по надзору и реформам палаты представителей США. Глава комитета Кэролин Мэлоуни утверждает, что у неё есть доказательства, что Трамп оказывал давление на Минюст в попытке отменить результаты выборов. Этими доказательствами стали показания бывшего и.о. заместителя министра юстиции Ричарда Донохью о телефонном разговоре Трампа и с и.о. главы Минюста Джеффри Розена. В этом разговоре, утверждает Мэлоуни, бывший президент требовал признать недействительными итоги голосования.

Комитет получил ключевые доказательства попыток президента Трампа отменить итоги выборов 2020 года, - говорится в докладе.

Отметим, что Трамп во время президентских выборов 2020 года напрямую обвинил Демократическую партию в фальсификациях. Он даже обращался в суды, однако так и не смог выиграть ни одного процесса. Большинство крупных западных IT-гигантов, вроде Facebook, Twitter и YouTube, которые поддерживали кандидата от демократов, начали удалять все сообщения о фальсификациях, а позже забанили самого Трампа.