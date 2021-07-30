Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
Главная / Политика

"Эти записи доказывают": Трампа обвинили в попытке отменить выборы 2020 года

30 июля 2021, 23:00  •  33 • Политика
Бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в попытке отменить выборы 2020 года. По словам демократов, у них есть записи, доказывающие вину политика.
Такой вывод содержится в докладе Комитета по надзору и реформам палаты представителей США. Глава комитета Кэролин Мэлоуни утверждает, что у неё есть доказательства, что Трамп оказывал давление на Минюст в попытке отменить результаты выборов. Этими доказательствами стали показания бывшего и.о. заместителя министра юстиции Ричарда Донохью о телефонном разговоре Трампа и с и.о. главы Минюста Джеффри Розена. В этом разговоре, утверждает Мэлоуни, бывший президент требовал признать недействительными итоги голосования.
Комитет получил ключевые доказательства попыток президента Трампа отменить итоги выборов 2020 года, - говорится в докладе.
Отметим, что Трамп во время президентских выборов 2020 года напрямую обвинил Демократическую партию в фальсификациях. Он даже обращался в суды, однако так и не смог выиграть ни одного процесса. Большинство крупных западных IT-гигантов, вроде Facebook, Twitter и YouTube, которые поддерживали кандидата от демократов, начали удалять все сообщения о фальсификациях, а позже забанили самого Трампа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






33
Источник
Похожие новости
30 июля 2021, 03:45
"Света, подожди!" Как на самом деле прошла встреча Байдена и Тихановской
30 июля 2021, 00:05
Депутат Рады придумал, как выдворить с Украины Порошенко и всю его партию
30 июля 2021, 01:55
Байдена предупредили о "русских когтях": "Американцы, вы умственно отсталые?"
30 июля 2021, 14:45
Реальный план захвата России: военный эксперт показал перспективы крымской спецоперации НАТО
30 июля 2021, 01:55
Извинились лишь спустя 70 лет: Захарова прокомментировала жестокий эксперимент над детьми
30 июля 2021, 09:15
"Нужно быть готовым": В Киеве пригрозили России "коротким нокаутом"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июля 2021, 10:20
Будущее Украины становится русским
30 июля 2021, 08:20
В Киеве паника: «Газпром» начинает демонтаж ведущего на Украину газопровода
25 июля 2021, 01:50
Бывший врач Трампа выдал жёсткое предсказание о судьбе Байдена: "Что-то серьёзно не так…"
24 июля 2021, 11:10
"План спасения" украинской ГТС подорвал один вопрос: Ответа нет
25 июля 2021, 09:10
Что будет, если Украине ничего не достанется
24 июля 2021, 20:20
Супруги из России переехали в ЕС в обмен на данные о MH17. Но всё пошло не по плану
25 июля 2021, 00:00
Байдену хотят объявить импичмент за его "позорный поступок"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.