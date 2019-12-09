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"Эти цифры реальны": Политолог о проценте поддерживающих встречу Путина и Зеленского украинцев
09 декабря 2019, 23:09 • 100 • Политика
Политолог назвала реальным процент поддерживающих встречу российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского украинцев. "Эти цифры реальны", - отмечает эксперт.
О том, что всё же большая часть жителей Незалежной одобряют намерение президента страны Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Париже, сообщает фонд "Демократические инициативы" со ссылкой на социологический опрос.
Напомним, что главы двух стран уже сегодня, 9 декабря, проведут переговоры. По сообщениям источников, это произойдёт сразу после саммита в "нормандском формате".
Отмечается, что за встречу Путина и Зеленского выступило подавляющее большинство жителей Незалежной - 75% украинцев.
Политолог, кандидат политических наук Анна Арямова прокомментировала итоги исследования в беседе с Nation News.
"Это хорошо, что подавляющее число украинцев уже по официальной статистике выступают за эту встречу, - отметила она. - Эти цифры реальны".
Однако она подчеркнула, что главное в этой встрече - результат. Речь идёт о прекращении конфликта в Донбассе.
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