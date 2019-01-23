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"Эти страны развиваются, а Украина деградирует": Азаров на реальных примерах показал реальную цену ассоциации

23 января 2019, 13:54  •  185 • В мире
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров на странице в Facebook на реальных примерах объяснил, какова цена евроассоциации. "Экспорт - примитивное сырьё и сельхозпродукция. Украина реально превратилась в сырьевой придаток развитых стран", - констатировал он, добавив, что развитые страны продолжают прогрессировать, в то время как "Украина деградирует".
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о превращении страны "в сырьевой придаток". По его словам, реальной ценой соглашения об ассоциации стало то, что Незалежная сейчас поставляет на экспорт примитивное сырьё и сельхозпродукцию.
"Украина реально превратилась в сырьевой придаток развитых стран. Эти страны развиваются, а Украина деградирует", - заметил он на странице в Facebook.
Также Азаров отметил, что всего за пять лет превратилась в самую коррумпированную страну в Европе.
При этом в экономике ситуация вовсе плачевна: гривна обвалилась с 8 гривен за доллар до 28 гривен, цены и тарифы постоянно растут, а страна в целом неспособна самостоятельно рассчитываться по долгам.
"Вообще-то, в мировой экономике это называют катастрофой", - указал он.
При этом, подчеркнул Азаров, на фоне трагедии для украинской экономики и народа после Майдана 17 тысяч украинских чиновников стали миллионерами, передает РИА ФАН.

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