"Эти страны развиваются, а Украина деградирует": Азаров на реальных примерах показал реальную цену ассоциации

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров на странице в Facebook на реальных примерах объяснил, какова цена евроассоциации. "Экспорт - примитивное сырьё и сельхозпродукция. Украина реально превратилась в сырьевой придаток развитых стран", - констатировал он, добавив, что развитые страны продолжают прогрессировать, в то время как "Украина деградирует".

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о превращении страны "в сырьевой придаток". По его словам, реальной ценой соглашения об ассоциации стало то, что Незалежная сейчас поставляет на экспорт примитивное сырьё и сельхозпродукцию.

"Украина реально превратилась в сырьевой придаток развитых стран. Эти страны развиваются, а Украина деградирует", - заметил он на странице в Facebook.

Также Азаров отметил, что всего за пять лет превратилась в самую коррумпированную страну в Европе.

При этом в экономике ситуация вовсе плачевна: гривна обвалилась с 8 гривен за доллар до 28 гривен, цены и тарифы постоянно растут, а страна в целом неспособна самостоятельно рассчитываться по долгам.

"Вообще-то, в мировой экономике это называют катастрофой", - указал он.

При этом, подчеркнул Азаров, на фоне трагедии для украинской экономики и народа после Майдана 17 тысяч украинских чиновников стали миллионерами, передает РИА ФАН.