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"Эти слезливые истории": Телеведущая обвинила Меган Маркл в "мании величия" и напомнила неприятный эпизод из прошлого
25 октября 2019, 14:54 • 20 • В мире
Американская телеведущая не поверила в "слезливые истории" Меган Маркл. Она обвинила герцогиню в "мании величия" и напомнила неприятный эпизод из прошлого.
Не так давно стало известно, что фильм "Гарри и Меган: африканское путешествие" вышел на телеканале ITV. Герцогиня пожаловалась на давление со стороны СМИ, пишет Nation News.
В ответ на это телеведущая Венди Уильямс заявила в своей программе The Wendy Williams Show, что ни на йоту не верит в "слезливые истории жены принца Гарри".
Все дело в том, что сама лента о том, как путешествовали Меган и Гарри, вызвала очень бурную реакцию у общественности. Меган Маркл жаловалась, что после свадьбы она забыла, что такое нормальная жизнь. И вместо этого лишь пытается выжить. А все дело якобы в плохих журналистах, которые донимают герцогиню и днем, и ночью.
Телеведущая скептически отметила, что, мол, Меган Маркл знала, что будет, когда она выйдет замуж за принца. Более того, ведущая выразила сомнение, что "все папарацци начали охоту на Меган".
Далее Уильямс и вовсе пошла в атаку, заявив, что герцогиня "страдает манией величия". А еще телеведущая напомнила об одном неприятном эпизоде, как герцогиня как-то пришла на кастинг в телешоу, но провалила его "из-за сложного характера".
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