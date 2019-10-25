"Эти слезливые истории": Телеведущая обвинила Меган Маркл в "мании величия" и напомнила неприятный эпизод из прошлого

Не так давно стало известно, что фильм "Гарри и Меган: африканское путешествие" вышел на телеканале ITV. Герцогиня пожаловалась на давление со стороны СМИ, пишет Nation News.

В ответ на это телеведущая Венди Уильямс заявила в своей программе The Wendy Williams Show, что ни на йоту не верит в "слезливые истории жены принца Гарри".

Все дело в том, что сама лента о том, как путешествовали Меган и Гарри, вызвала очень бурную реакцию у общественности. Меган Маркл жаловалась, что после свадьбы она забыла, что такое нормальная жизнь. И вместо этого лишь пытается выжить. А все дело якобы в плохих журналистах, которые донимают герцогиню и днем, и ночью.

Телеведущая скептически отметила, что, мол, Меган Маркл знала, что будет, когда она выйдет замуж за принца. Более того, ведущая выразила сомнение, что "все папарацци начали охоту на Меган".

Далее Уильямс и вовсе пошла в атаку, заявив, что герцогиня "страдает манией величия". А еще телеведущая напомнила об одном неприятном эпизоде, как герцогиня как-то пришла на кастинг в телешоу, но провалила его "из-за сложного характера".