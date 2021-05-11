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"Эти ракеты настигнут захватчиков": Ответ России на провокацию НАТО смоделировали в Китае

11 мая 2021, 19:40  •  165 • Политика
Военные России атакуют НАТО ядерными ракетами "Ярс" в случае нападения на страну, считают китайский аналитики. "Если кто-то осмелится атаковать Россию, то эти ракеты обязательно настигнут захватчиков", - добавляют эксперты.
В случае нападения на Россию военных США и их союзников по НАТО ожидает ответный удар ядерными ракетами "Ярс". Об этом пишет издание Sina со ссылкой на китайских военных экспертов.
Аналитики отмечают, что за последние месяцы провокации НАТО вблизи границ России приобрели по-настоящему массовый характер. В этой связи не удивительно, что из Кремля звучат предупреждения о возможности применения стратегических вооружений.
В ситуации, когда внешняя среда не очень дружелюбна, Россия для обеспечения своей безопасности не только укрепляет свой оборонительный потенциал, но и принимает ряд жестких мер,
- цитирует Nation News выводы китайских экспертов.
Они отмечают, что если страны НАТО решатся на вооружённую провокацию, то ответ России не будет мягким. Напротив, он будет максимально жестким и мало не покажется никому.
Межконтинентальные ракеты, такие как "Ярс", готовы к запуску в любое время. Если кто-то осмелится атаковать Россию, то эти ракеты обязательно настигнут захватчиков,
- приводит "ПолитРоссия" перевод статьи китайского издания.

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