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"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум России и нарвался на ответный в соцсети

28 августа 2019, 09:24  •  133 • Политика
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поставил завуалированный ультиматум России по возвращению ее в новую G8. Дипломат указал, что Россия для этого должна уйти из Крыма. В ответ Волкер нарвался на ответный ультиматум в соцсети. Одни пользователи потребовали от США уйти из разных стран, другие сделали персональное предложение: "Эти "мрii" оставьте обслуге".
В интервью украинскому телеканалу "Прямой" спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на фоне разговоров о возвращении России в новую G8 поставил нашей стране ультиматум: мол, возможности для возобновления сотрудничества сохранятся, если Россия уйдет из Крыма.
То есть фактически американский дипломат предложил Москве предательство в обмен на пока еще мифические возможности.
Позже этот отрывок из интервью Волкер опубликовал у себя в Twitter.
"В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма, - напомнил Волкер. - Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно".
А дальше представитель Госдепа как раз развивает мысль о том, что "хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества".
Но своим твитом Волкер только разозлил людей и нарвался на ответный ультиматум под этим постом. Пользователи потребовали от Соединенных Штатов уйти из разных стран, перечисляя какие именно территории должны покинуть американцы.
"Как бы мы все хотели, чтобы США отстроили разрушенные ими Ирак, Ливию и ушли оттуда. А еще чтобы вернули аннексированные у Мексики и других стран территории. Ну и воскресили миллионы коренных жителей - индейцев, которых уничтожили во время геноцида", - пишет в ответ АлексКу.
"Хотим видеть, как США уходят из Сирии, Ирака, Афганистана, Южной Кореи, Японии, Европы в целом, а главное, с Аляски и из Калифорнии… Вот тогда и подумаем, возвращаться или нет в этот клуб самоубийц с непристойным названием "G", - требует @GolderYurij.
"Отдать Крым бандеровцам в обмен на возврат в G8? Кто бы мог подумать, что Волкер такой шутник, - удивляется Maxim Om. - Наверное, вспоминает времена, когда Манхэттен у индейцев за бусы купили".
"Господин рейхскомиссар, за профуканные территории спрашивайте с бургомистра и старосты. А вот эти "мрii" ("мечты" - укр.) оставьте обслуге, не к лицу это Вам…" - советует @kurganyeda.

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