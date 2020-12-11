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"Эти надоедливые русские. С кем будет воевать Путин?": Ядерные учения России взбаламутили британцев
11 декабря 2020, 17:20 • 263 • Политика
Прошедшие ранее российские учения ядерной триады взволновали читателей британского таблоида The Daily Mail. Кто писал про "надоедливых русских", кто интересовался, "с кем будет воевать Путин". Третьи и вовсе предсказали "серьёзные проблемы"… американцам.
"Путин готовится к ядерной войне: Россия запускает ракеты с подводных лодок, подземных шахт и самолётов в ходе крупных стратегических учений", - под таким громким заголовком вышла публикация в британском таблоиде The Daily Mail.
Посвящена она была недавним российским учениям ядерной триады, которые прошли под руководством Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации президента России Владимира Путина.
В статье было заявлено не только о "подготовке к ядерной войне", но и об обострении напряжённости в отношениях России с Западом. Неудивительно, что публикация изрядно взбаламутила британских читателей и вызвала противоречивые комментарии.
Одни вступились за русских, задав неудобный вопрос о НАТО.
"Если эта практика России агрессивна, что вы называете практикой НАТО?" - пишет juanmuriango.
Другие озаботились тем, с кем же собралась воевать Россия.
"После этого ужасного коронавируса они всё ещё практикуют ядерную войну. Можно было подумать, что они остановятся на мгновение. С кем будет воевать Путин?" - поинтересовался Донрок.
Третьи прямо выговаривают российским военным за проведённые учения.
"Эти надоедливые русские... Как они смеют проводить военные учения, как и любая другая страна в мире, и как они смеют постоянно приближать свои границы к НАТО?" - взбесился illuminated_one.
А четвёртые сулят серьёзные проблемы… американцам.
"Если Россия и Китай объединят свои силы, у США возникнут серьёзные проблемы", - выразил свою точку зрения Злой Бобр.
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