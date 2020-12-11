"Эти надоедливые русские. С кем будет воевать Путин?": Ядерные учения России взбаламутили британцев

"Путин готовится к ядерной войне: Россия запускает ракеты с подводных лодок, подземных шахт и самолётов в ходе крупных стратегических учений", - под таким громким заголовком вышла публикация в британском таблоиде The Daily Mail.

Посвящена она была недавним российским учениям ядерной триады, которые прошли под руководством Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации президента России Владимира Путина.

В статье было заявлено не только о "подготовке к ядерной войне", но и об обострении напряжённости в отношениях России с Западом. Неудивительно, что публикация изрядно взбаламутила британских читателей и вызвала противоречивые комментарии.

Одни вступились за русских, задав неудобный вопрос о НАТО.

"Если эта практика России агрессивна, что вы называете практикой НАТО?" - пишет juanmuriango.

Другие озаботились тем, с кем же собралась воевать Россия.

"После этого ужасного коронавируса они всё ещё практикуют ядерную войну. Можно было подумать, что они остановятся на мгновение. С кем будет воевать Путин?" - поинтересовался Донрок.

Третьи прямо выговаривают российским военным за проведённые учения.

"Эти надоедливые русские... Как они смеют проводить военные учения, как и любая другая страна в мире, и как они смеют постоянно приближать свои границы к НАТО?" - взбесился illuminated_one.

А четвёртые сулят серьёзные проблемы… американцам.

"Если Россия и Китай объединят свои силы, у США возникнут серьёзные проблемы", - выразил свою точку зрения Злой Бобр.