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"Эти люди трусы": Милонов ответил угрожающим ему расправой азербайджанцам

14 сентября 2021, 18:15  •  254 • Политика
Милонов заявил об угрозах, поступающих после разглашения его личных данных. "Штук 40 или 50 угроз поступило, но я прекрасно понимаю, что эти люди трусы, которые могут только угрожать", - отметил политик.
Порядка 50 угроз расправы поступило депутату Госдумы Виталию Милонову и его близким после того, как персональные данные парламентария были опубликованы в одном из азербайджанских Telegram-каналов. Об этом рассказал сам политик.
Адрес проживания Виталия Милонова, а также номер его мобильного телефона вместе с призывами устроить расправу над парламентарием были опубликованы в популярном азербайджанском Telegram-канале. Поводом для этого стали высказывания политика о Нагорном Карабахе, прозвучавшие в интервью интернет-порталу 24news.am.
Пока никаких действий не предпринимал, но если не прекратят, то предприму. Не потому что я их боюсь, но чтобы другим людям в России не угрожали больше,
- прокомментировал ситуацию Милонов.
Парламентарий добавил, что в Азербайджане произошёл "взрыв антироссийских чувств", после которого радикальные паблики начали называть его "азербайджанофобом" и "туркофобом". Это происходит с 13 сентября, отметил политик. Радикалы требуют от него извинений перед народом Азербайджана за Карабах.
Штук 40 или 50 угроз поступило, но я прекрасно понимаю, что эти люди трусы, которые могут только угрожать. Пока только на словах,
- цитирует РИА Новости слова Милонова.

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