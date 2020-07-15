"Эти люди не остановятся": Теракты в России планируют по заказу из-за рубежа - Аббас Джума

Обозреватель РИА ФАН Аббас Джума прокомментировал в интервью для Царьграда новость о задержании боевиков в Сирии, которые собирали сведения о российских объектах.

Членов группировки "Джейш Магавир ат-Таура" поймали неподалёку от города Пальмиры. Как они позже признались сами, к выполнению боевых задач их готовили американские военные инструкторы. Между тем ранее ФСБ опубликовала кадры задержания боевиков в Ростове.

Эксперт заметил, что это далеко не первый подобный случай и, к сожалению, не последний. В связи с этим российской стороне ничего не остаётся, кроме как продолжать борьбу и быть всегда наготове.

То, с чем мы боремся в Сирии, это не просто вооружённые люди с пышными бородами, с оружием в руках. Это идеология, это ненависть, это заказ из-за рубежа, прежде всего. Это люди, которые не остановятся, это люди, которых невозможно поставить на путь истинный. Всё, что мы можем делать, это работать на упреждение, проводить профилактические работы с молодёжью, укреплять идеологические основы. Только так мы можем бороться с этим явлением, - отметил Джума.

Он заметил, что пока что российским вооружённым силам и силовым структурам удаётся успешно противостоять боевикам как на дальних рубежах, так и иногда внутри страны.