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"Эти люди не остановятся": Теракты в России планируют по заказу из-за рубежа - Аббас Джума
15 июля 2020, 18:00 • 19 • В мире
Теракты в России планируют по заказу из-за рубежа, подчеркнул обозреватель РИА ФАН Аббас Джума. Он заметил, что боевики систематически получают иностранное финансирование и потому борьба с ними носит перманентный характер. "Эти люди не остановятся", - подчеркнул эксперт.
Обозреватель РИА ФАН Аббас Джума прокомментировал в интервью для Царьграда новость о задержании боевиков в Сирии, которые собирали сведения о российских объектах.
Членов группировки "Джейш Магавир ат-Таура" поймали неподалёку от города Пальмиры. Как они позже признались сами, к выполнению боевых задач их готовили американские военные инструкторы. Между тем ранее ФСБ опубликовала кадры задержания боевиков в Ростове.
Эксперт заметил, что это далеко не первый подобный случай и, к сожалению, не последний. В связи с этим российской стороне ничего не остаётся, кроме как продолжать борьбу и быть всегда наготове.
Он заметил, что пока что российским вооружённым силам и силовым структурам удаётся успешно противостоять боевикам как на дальних рубежах, так и иногда внутри страны.
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