"Эти люди были связаны с нападением": Генпрокурор Чехии подтвердил связь между Врбетице и Солсбери

Генпрокурор Чехии Павел Земан подтвердил вероятную связь между взрывами боеприпасов в деревне Врбетице и "отравлением" Скрипалей в британском Солсбери. По его словам, за этими событиями стоят одни и те же люди. "Можно сказать, что эти люди были связаны с нападением во Врбетице", - пояснил гособвинитель.

Согласно основной версии чешской прокуратуры, "российские агенты" якобы совершили атаку на склады боеприпасов во Врбетице в 2014 году, чтобы не допустить передачу военных товаров, предназначенных для Болгарии.

Целью нападения была военная техника, направлявшаяся в Болгарию, взрыв не должен был произойти в Чешской Республике, - отметил Земан, выступая на заседании правительства.

По его словам, к нападению на склады причастны те же люди, которые подозреваются в "отравлении" Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году, передаёт Novinky.cz.

Можно сказать, что эти люди были связаны с нападением во Врбетице, - заключил генпрокурор.

Напомним, что ранее власти Чехии выслали из страны 18 русских дипломатов в связи с неожиданным скандалом вокруг Врбетице. В ответ Москва выслала 20 сотрудников посольства Чехии. Примечательно, что взрывы на складах во Врбетице произошли ещё в 2014 году. Почему "русский след" обнаружился лишь спустя столько лет - неизвестно.