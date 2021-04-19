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"Эти люди были связаны с нападением": Генпрокурор Чехии подтвердил связь между Врбетице и Солсбери
19 апреля 2021, 21:20 • 47 • Политика
Генпрокурор Чехии Павел Земан подтвердил вероятную связь между взрывами боеприпасов в деревне Врбетице и "отравлением" Скрипалей в британском Солсбери. По его словам, за этими событиями стоят одни и те же люди. "Можно сказать, что эти люди были связаны с нападением во Врбетице", - пояснил гособвинитель.
Согласно основной версии чешской прокуратуры, "российские агенты" якобы совершили атаку на склады боеприпасов во Врбетице в 2014 году, чтобы не допустить передачу военных товаров, предназначенных для Болгарии.
По его словам, к нападению на склады причастны те же люди, которые подозреваются в "отравлении" Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году, передаёт Novinky.cz.
Напомним, что ранее власти Чехии выслали из страны 18 русских дипломатов в связи с неожиданным скандалом вокруг Врбетице. В ответ Москва выслала 20 сотрудников посольства Чехии. Примечательно, что взрывы на складах во Врбетице произошли ещё в 2014 году. Почему "русский след" обнаружился лишь спустя столько лет - неизвестно.
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