Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
Главная / Политика

"Эти люди были связаны с нападением": Генпрокурор Чехии подтвердил связь между Врбетице и Солсбери

19 апреля 2021, 21:20  •  47 • Политика
Генпрокурор Чехии Павел Земан подтвердил вероятную связь между взрывами боеприпасов в деревне Врбетице и "отравлением" Скрипалей в британском Солсбери. По его словам, за этими событиями стоят одни и те же люди. "Можно сказать, что эти люди были связаны с нападением во Врбетице", - пояснил гособвинитель.
Согласно основной версии чешской прокуратуры, "российские агенты" якобы совершили атаку на склады боеприпасов во Врбетице в 2014 году, чтобы не допустить передачу военных товаров, предназначенных для Болгарии.
Целью нападения была военная техника, направлявшаяся в Болгарию, взрыв не должен был произойти в Чешской Республике, - отметил Земан, выступая на заседании правительства.
По его словам, к нападению на склады причастны те же люди, которые подозреваются в "отравлении" Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году, передаёт Novinky.cz.
Можно сказать, что эти люди были связаны с нападением во Врбетице, - заключил генпрокурор.
Напомним, что ранее власти Чехии выслали из страны 18 русских дипломатов в связи с неожиданным скандалом вокруг Врбетице. В ответ Москва выслала 20 сотрудников посольства Чехии. Примечательно, что взрывы на складах во Врбетице произошли ещё в 2014 году. Почему "русский след" обнаружился лишь спустя столько лет - неизвестно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
19 апреля 2021, 14:00
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "Если бы румынских… "
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
19 апреля 2021, 14:00
"Молодцы, сотрудники ГРУ": Чешское оружие могло убить миллионы в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько пр...
19 апреля 2021, 14:00
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "Если ...
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного...
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2021, 06:15
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборонительная война"
18 апреля 2021, 00:25
Захарова напомнила Чехии о расплате за "фокусы" с дипломатами: "Праге хорошо известно…"
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
15 апреля 2021, 00:00
Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью
13 апреля 2021, 04:55
Порошенко назвал Путина «президентом-убийцем»
15 апреля 2021, 19:15
Украинские катера "пободались" с русскими в Азовском море. Киеву напомнили об опыте Порошенко
14 апреля 2021, 20:20
Председатель ОБСЕ запросила разговор с Лавровым. Министр ответил жёстко: Только выполнение "Минска"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.