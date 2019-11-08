"Эти готовы голосовать за снос любой государственности": Эксперты объяснили итог радикального опроса "из "Жан-Жака"

Значительная часть граждан России (59%) считает, что стране необходимы решительные перемены, говорится в результатах опроса Левада-центра и московского центра Карнеги. Ситуацию в студии программы "Дежурный по редакции" на канале Царьград прокомментировали политолог Илья Гращенков, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский и политолог Армен Гаспарян.

По словам Ильи Гращенкова, в озвученных цифрах нет ничего удивительного, так как люди традиционно отвечают на любой соцопрос одинаково: они хотят поменять правительство, бороться с коррупцией, они требуют, чтобы им подняли зарплаты и пенсии и снизили их расходы на ЖКХ. В этой связи крайне важно, кто и как проводит этот социологический опрос.

С ним полностью согласен и Евгений Сатановский. Он считает, что опрос не отвечает на целый ряд вопросов.

"Где эта выборка была? В Москве? В провинции? Это 60 процентов пенсионеров или 60 процентов студентов? И какого вуза? Высшей школы ФСБ или Высшей школы экономики?", - спрашивает он.

Похожие мысли высказывает политолог и публицист Армен Гаспарян. Он выражает сомнение в том, что почти 60% людей в России не устраивает абсолютно всё. Также Гаспарян указывает, что людей, которых устраивало бы абсолютно всё, в принципе не существует.

"Среди кого проводился опрос? Если среди посетителей "Жан-Жака", тогда цифра маленькая, эта публика должна была бы сто процентов проголосовать за снос любой государственности", - сказал Царьграду политолог и публицист.

Он добавил, что к данным соцопросов можно прислушиваться, но воспринимать их за единственно верное, марксистско-ленинскую такую догму, вокруг которой надо будет плясать всей стране, - это, мягко говоря, преждевременно.