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"Эти готовы голосовать за снос любой государственности": Эксперты объяснили итог радикального опроса "из "Жан-Жака"
08 ноября 2019, 03:09 • 88 • Политика
Граждане России выступают за радикальные перемены в стране, говорят опросы Левада-центра и московского центра Карнеги. "Среди кого проводился опрос? Если среди посетителей "Жан-Жака", - интересуется политолог и публицист Армен Гаспарян.
Значительная часть граждан России (59%) считает, что стране необходимы решительные перемены, говорится в результатах опроса Левада-центра и московского центра Карнеги. Ситуацию в студии программы "Дежурный по редакции" на канале Царьград прокомментировали политолог Илья Гращенков, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский и политолог Армен Гаспарян.
По словам Ильи Гращенкова, в озвученных цифрах нет ничего удивительного, так как люди традиционно отвечают на любой соцопрос одинаково: они хотят поменять правительство, бороться с коррупцией, они требуют, чтобы им подняли зарплаты и пенсии и снизили их расходы на ЖКХ. В этой связи крайне важно, кто и как проводит этот социологический опрос.
С ним полностью согласен и Евгений Сатановский. Он считает, что опрос не отвечает на целый ряд вопросов.
Похожие мысли высказывает политолог и публицист Армен Гаспарян. Он выражает сомнение в том, что почти 60% людей в России не устраивает абсолютно всё. Также Гаспарян указывает, что людей, которых устраивало бы абсолютно всё, в принципе не существует.
Он добавил, что к данным соцопросов можно прислушиваться, но воспринимать их за единственно верное, марксистско-ленинскую такую догму, вокруг которой надо будет плясать всей стране, - это, мягко говоря, преждевременно.
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