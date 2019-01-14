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"Эти джентльмены не понимают ни интересов России, ни ее тактики": Кедми – о том, почему Запад пугает российская политика

14 января 2019, 07:39  •  173 • В мире
Западные эксперты часто говорят о том, что политика России слишком непредсказуема и эмоциональна. Почему так происходит? "Эти джентльмены не понимают ни интересов России, ни ее тактику, они не могут ее просчитать", - отмечает израильский дипломат в эфире у Владимира Соловьева
На Западе часто можно услышать уверения в том, что Россия "опасна своей непредсказуемостью", якобы неизвестно, что от нее можно ждать в следующий момент. Об этом часто пишут западные СМИ и говорят политики с экспертами.
Вот и министр обороны Норвегии недавно заявил, что "Россия проводит непредвидимую политику". Так ли это и почему на Западе так уверены в российской непредсказуемости? По мнению дипломата, экс-шефа израильской спецслужбы "Натив" Якова Кедми, все дело в том, что Запад Россию не понимает.
"Все, что делает Россия, для этих джентльменов – непредвиденно. Они не понимают Россию, они не могут просчитать то, что будет, они неправильно оценивают действительность и поэтому всегда получается, что Россия действует не так, как они хотели или представляли", - сказал эксперт в эфире программы Владимира Соловьва на телеканале "Россия-1".
И у такого явления есть свои причины. Прежде всего, занимаясь аналитикой, всегда надо рассматриваь реальные факты. А на Западе делают совершенно иное. Рассуждения аналитиков базируются исколючительно на тех представлениях, которые они сам и же себе и придумали
Затем , уже в своих докладах, эксперты "возводят в факт то, что они сами себе придумали. Это происходило с Грузией, с Прибалтикой, с Украиной, с Крымом.
"То есть, они берут ложный факт, который был ими самими придуман, ставят его в основу, а дальше у них начинаются проблемы с логикой, потому что они не понимают ни интересов России, ни ее тактики, ни ее стратегии. Поэтому результаты у них всегда будут отрицательными", - заявил Кедми.

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