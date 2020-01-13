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"Эти два подлеца…": Поклонская потребовала сажать "бандерлогов", а не писать о них новости

13 января 2020, 18:24  •  154 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, комментируя высказывания Александра Турчинова и Рефата Чубарова о России, потребовала сажать таких "бандерлогов", а не писать о них новости. Она отметила, что эти антигерои "не имеют ничего общего с Украиной" и просто хотят обострить отношения между народами. "Эти два подлеца…" - начала своё обращение Поклонская.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала реплики украинских спикеров - экс-секретаря Совета нацбезопасности Украины Александра Турчинова и бывшего депутата Верховной рады Рефата Чубарова. Впрочем, исходя из контекста сказанного, Поклонская подчёркивает, что к украинцам эти антигерои не имеют никакого отношения.
Турчинов ранее призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию. А Чубаров добавил, что пора праздновать "450-летие сожжения Москвы".
"Эти два подлеца не имеют ничего общего с Украиной, поскольку ни в Киеве, ни в Житомире, ни в Одессе простые люди никогда не поддержат такую ахинею, - подчеркнула Наталья Поклонская. - Да, есть отдельные элементы радикалов, но 1% неадекватных фанатиков, заражённых нездоровыми взглядами, можно найти в любой стране".
Кроме того, депутат добавила, что идеальный вариант - вообще не распространять подобные реплики провокаторов на страницах СМИ. Поскольку эти "порошенковские прихвостни" преследуют цель нести "полную чушь" и, более того, "только и ждут повода, чтобы посеять раздор между нашими братскими народами", считает Наталья Поклонская. Также депутат добавляет, что "у нас в России тоже рады раскручивать этих бандерлогов", показывая, "мол, посмотрите, какие они там все больные!" Хотя на самом деле на Украине подобных людей единицы, добавляет Наталья Поклонская, резюмируя:
"...будь я прокурором в Украине, давно бы уже отправила на тюремные нары повспоминать, что хорошего они сделали за свою жизнь людям и стране. И их отъезд на зону - последняя новость, которая должна быть опубликована про них".

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