"Эти деньги сгорят, как в огне": Собчак выступила против пособий по коронавирусу для граждан России

Телеведущая и "светская львица" Ксения Собчак резко против выдачи гражданам специального пособия по коронавирусу. Об этом она заявила в своём интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По мнению Собчак, выдача денег населению не является эффективной мерой поддержки, потому что люди эти деньги "проедят". Хотя, казалось бы, в этом и смысл - дать людям деньги, чтобы они могли их потратить на еду, лекарства, товары и услуги.

Вместо этого телеведущая предлагает пустить деньги на поддержку малого и среднего бизнеса, чтобы предприниматели не увольняли сотрудников. То есть, по сути, выдать всё те же деньги, но через посредника в виде бизнесменов-работодателей.

С точки зрения здравого смысла мне не кажется эффективной мерой просто раздача денег населению. Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят, - сказала Собчак в интервью.

Напомним, что ранее против прямой материальной помощи гражданам России в связи с эпидемией коронавируса выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что выдача денег населению приведёт к "взрыву" инфляции.