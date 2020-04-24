Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал ...
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат
Главная / Политика

"Эти деньги сгорят, как в огне": Собчак выступила против пособий по коронавирусу для граждан России

24 апреля 2020, 23:10  •  93 • Политика
Собчак против раздачи денег гражданам России, потому что "их проедят". Вместо этого "светская львица" предлагает дать деньги бизнесменам. "С точки зрения здравого смысла мне не кажется эффективной мерой просто раздача денег населению. Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят", - заявила Собчак.
Телеведущая и "светская львица" Ксения Собчак резко против выдачи гражданам специального пособия по коронавирусу. Об этом она заявила в своём интервью радиостанции "Эхо Москвы".
По мнению Собчак, выдача денег населению не является эффективной мерой поддержки, потому что люди эти деньги "проедят". Хотя, казалось бы, в этом и смысл - дать людям деньги, чтобы они могли их потратить на еду, лекарства, товары и услуги.
Вместо этого телеведущая предлагает пустить деньги на поддержку малого и среднего бизнеса, чтобы предприниматели не увольняли сотрудников. То есть, по сути, выдать всё те же деньги, но через посредника в виде бизнесменов-работодателей.
С точки зрения здравого смысла мне не кажется эффективной мерой просто раздача денег населению. Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят, - сказала Собчак в интервью.
Напомним, что ранее против прямой материальной помощи гражданам России в связи с эпидемией коронавируса выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что выдача денег населению приведёт к "взрыву" инфляции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
24 апреля 2020, 19:10
"Горите в аду": Гаспарян не сдержался от наглости чиновников Украины
24 апреля 2020, 19:10
Тбилиси выдвинул Киеву ультиматум из-за Саакашвили
24 апреля 2020, 19:10
Владимира Соловьёва не удалось спровоцировать кляузой с требованием изгнания с ТВ. Журналист ответил
24 апреля 2020, 19:10
Неочевидные детали совещания у Путина: "КамАЗ" притормозил на 7 минут
24 апреля 2020, 21:10
"Эпичная битва жабы с гадюкой": Медведев о ссоре Украины и Грузии из-за Саакашвили
24 апреля 2020, 21:10
Набиуллина пугает граждан России "взрывом" инфляции: "Я напомню 1990-е годы"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 апреля 2020, 22:10
Саакашвили объявил себя «абсолютным сторонником мира с Россией»
24 апреля 2020, 22:10
Комаровский: «Дезинфекция улиц — шикарный способ украсть кучу денег»
24 апреля 2020, 21:10
"Черное зеркало": интернет как новая базовая потребность
24 апреля 2020, 22:35
«Это не иконы, никакого прославления»: В РПЦ объяснили, зачем храм Минобороны украсил...
24 апреля 2020, 22:10
Глюченые сайты и позорные продуктовые наборы: школа на удаленке (БОРНАЯ СОЛЯНКА)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 апреля 2020, 02:10
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
21 апреля 2020, 04:10
"Крымский манёвр": Эксперт объяснил необычный маршрут укладчика "Северного потока - 2"
23 апреля 2020, 03:10
"Тонны мешков с телами, тонны людей с маркировкой COVID-19": Работницы похоронного бюро о "шоу ужасов" в США
20 апреля 2020, 01:10
"По $1200 на нос. Но это никому не поможет": Житель Нью-Йорка не побоялся раскрыть правду о бесплатных деньгах в США
22 апреля 2020, 01:10
Воздушная "стычка" на Балтике: Истребители России пролетели над эсминцем США, F-16 кинулись на перехват
18 апреля 2020, 23:35
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
21 апреля 2020, 09:10
Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.