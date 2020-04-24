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"Эти деньги сгорят, как в огне": Собчак выступила против пособий по коронавирусу для граждан России
24 апреля 2020, 23:10 • 93 • Политика
Собчак против раздачи денег гражданам России, потому что "их проедят". Вместо этого "светская львица" предлагает дать деньги бизнесменам. "С точки зрения здравого смысла мне не кажется эффективной мерой просто раздача денег населению. Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят", - заявила Собчак.
Телеведущая и "светская львица" Ксения Собчак резко против выдачи гражданам специального пособия по коронавирусу. Об этом она заявила в своём интервью радиостанции "Эхо Москвы".
По мнению Собчак, выдача денег населению не является эффективной мерой поддержки, потому что люди эти деньги "проедят". Хотя, казалось бы, в этом и смысл - дать людям деньги, чтобы они могли их потратить на еду, лекарства, товары и услуги.
Вместо этого телеведущая предлагает пустить деньги на поддержку малого и среднего бизнеса, чтобы предприниматели не увольняли сотрудников. То есть, по сути, выдать всё те же деньги, но через посредника в виде бизнесменов-работодателей.
Напомним, что ранее против прямой материальной помощи гражданам России в связи с эпидемией коронавируса выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что выдача денег населению приведёт к "взрыву" инфляции.
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