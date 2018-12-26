"Эти будут царапаться до последнего": Депутат Рады уверен, что Киев может повторно ввести военное положение в случае нужды

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий не уверен в том, что решение о продлении режима военного положения на Украине будет принято, однако у Киева есть возможности для его повторного введения.

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий сомневается в том, что Киев примет решение о продлении военного положения в отдельных регионах страны, однако у него есть достаточно возможностей для его повтороного введения.

"Провокацию любую могут сделать. Поэтому им сейчас, в общем-то, нет необходимости, как говорят в народе, палиться", - пояснил он в интервью ФАН.

По словам депутата, простые украинцы с нетерпением ждут завершения военного положения (срок истек в 15:00 по московскому времени 26 декабря). Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от рейтингов действующего главы государства Петра Порошенко.

Если политик поймет, что не сможет пробиться во второй тур президентских выборов, то он может что-нибудь предпринять.

"Эти не побегут, как побежал Виктор Янукович, эти будут царапаться до последнего", - отметил парламентарий.