Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Россия так и не напала»: на Украине отменяется военное положение
Николай Патрушев: США заключили союз с украинскими неонацистами
Президент лично дал команду на запуск «Авангарда»
Трамп повторил афганский сценарий Обамы: Эксперт объяснил, как США будут "в...
Главная / Политика

"Эти будут царапаться до последнего": Депутат Рады уверен, что Киев может повторно ввести военное положение в случае нужды

26 декабря 2018, 18:09  •  96 • Политика
Депутат Верховной рады Евгений Балицкий не уверен в том, что решение о продлении режима военного положения на Украине будет принято, однако у Киева есть возможности для его повторного введения.
Депутат Верховной рады Евгений Балицкий сомневается в том, что Киев примет решение о продлении военного положения в отдельных регионах страны, однако у него есть достаточно возможностей для его повтороного введения.
"Провокацию любую могут сделать. Поэтому им сейчас, в общем-то, нет необходимости, как говорят в народе, палиться", - пояснил он в интервью ФАН.
По словам депутата, простые украинцы с нетерпением ждут завершения военного положения (срок истек в 15:00 по московскому времени 26 декабря). Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от рейтингов действующего главы государства Петра Порошенко.
Если политик поймет, что не сможет пробиться во второй тур президентских выборов, то он может что-нибудь предпринять.
"Эти не побегут, как побежал Виктор Янукович, эти будут царапаться до последнего", - отметил парламентарий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

96
Источник
Похожие новости
25 декабря 2018, 19:24
МВФ коррумпировал Киев и должен быть изгнан с Украины - депутат Верховной рады
26 декабря 2018, 18:09
Николай Патрушев: США заключили союз с украинскими неонацистами
25 декабря 2018, 22:39
Путин поддержал создание электронной базы мигрантов - Госдума

26 декабря 2018, 18:09
МИД России осудил подлые трюки ВВС Израиля, атаковавших Дамаск
25 декабря 2018, 22:39
Пройдёмте на обед: Путин с Лукашенко провели уже больше 3 часов за закрытыми дверями
26 декабря 2018, 01:54
Парижское соглашение по климату не несет угроз для нацбезопасности России - Путин
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
26 декабря 2018, 01:54
Советские С-300 оставили жалкие остатки от израильских ракет, выпущенных по Сирии - ф...
26 декабря 2018, 11:39
Флот даст отпор: главком ВМФ РФ предупредил США
26 декабря 2018, 11:39
″Петро жестоко отомстит″: Гаспарян о шагах Порошенко после окончания военного положен...
26 декабря 2018, 01:54
Израиль в ударе: После неудачи в Сирии ВВС Израиля вторглись в Ливан
26 декабря 2018, 05:09
"Путин применил климатическое оружие" - в Сети высмеяли заявления Турчинова...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
20 декабря 2018, 22:24
Мировые СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина
25 декабря 2018, 15:54
В Раде предложили «выгнать МВФ из страны»
24 декабря 2018, 23:39
Эксперт оценил заявление Киева про утрату документов об «украинском Крыме»
20 декабря 2018, 15:54
Группа военных кораблей выдвинется из Одессы: Хакеры получили доступ к документам о дате следующего "похода" Украины на Азов
21 декабря 2018, 17:54
Российский ракетный фрегат идет навстречу украино-американской "флотилии свободы"
22 декабря 2018, 23:09
Теперь иск против России сможет выиграть любой желающий
25 декабря 2018, 06:24
Хакеры узнали о возможных взрывах шести заводов на территории Украины. Обвинят Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.