"Эти безжалостные русские": На Западе требуют санкций против Путина

Автор:

Аля Самитова

В объёмном 167-страничном материале, опубликованном правозащитниками, нет ничего нового, всё как всегда – в самых мрачных красках излагается ситуация в провинции Идлиб, где "бесчеловечный режим Асада" без разбора наносил зверские удары по гражданскому населению, пользуясь поддержкой России. И продолжалось это, как утверждают авторы сего "документа", якобы на протяжении одиннадцати месяцев – с апреля 2019 года по март 2020 года. Именно в этот же период началась наступательная операция по возвращению провинции под контроль официального Дамаска с одновременной зачисткой этой территории от засевших там боевиков.

"Безжалостные воины Асада и злые русские варвары"

Что можно сказать об этом докладе под броским названием – прямо хоть сейчас на первую полосу выноси – "Вся жизнь в Идлибе – мишень"? Если коротко – то это очередной инфовброс, коих за последние пять лет было уже немало. Да и главная мысль этого "труда" тоже не отличается свежестью: "О эти злые русские варвары и безжалостные воины Асада" и "наказать всех".

Авторы "документа" провели поистине титаническую работу. Чтобы доказать "преступления режима Асада" и поддерживающей его России, они опросили сотню очевидцев, со слов которых "задокументировали 46 артиллерийских и авиационных ударов, в том числе осколочно-фугасными боеприпасами". Объекты, по которым удары наносились, тоже неизменны – больницы, госпитали, школы и рынки. Указываются также тюрьма и даже какой-то офис.

В результате таких "преступных действий", пишут авторы, появилась "огромная волна беженцев", а люди оказались "лишёнными права на образование, здоровье, воду и жилище". Сирию и Россию обвинили в "уничтожении демократии", в "истреблении местного населения". О преступлениях боевиков-исламистов речь, как правило, не идёт, они даже выставляются чуть ли не "потерпевшей стороной".

В общей сложности, утверждается в документе, от нанесённых ударов погибли 224 мирных жителя, 561 человек был ранен. Особый акцент делается на том, что все опрошенные проживали в населённых пунктах, которые на тот момент находились под контролем коалиции исламистских группировок "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), однако от театра военных действий располагались далеко, а значит, утверждают авторы, целью обстрелов были не военные объекты, а мирные жители, среди которых якобы хотели вызвать панику и бегство. С какой целью это делалось? Неизвестно.

Где-то мы всё это уже слышали…

Хотя ответа на вопрос "Зачем надо было обстреливать?" у HRW нет, зато есть у правозащитников предложение к правительствам "заинтересованных стран" по поводу адресных санкций, которые необходимо ввести против "виновных в этих действиях гражданских и военных лиц, в том числе в отношении Башара Асада и Владимира Путина".

Реджеп Эрдоган, после того как протурецкие боевики в Идлибе понесли поражение от сирийских правительственных войск, выступил в парламенте с возмущённой речью, заявив, что "большинство атак, совершённых режимом президента Сирии Башара Асада и Россией в Идлибе, направлены против мирных жителей, а не против террористов". Фото: Depo Photos/Globallookpress

Ещё в феврале с подобным обвинением выступил в турецком парламенте Реджеп Эрдоган. При этом нахождение военнослужащих Турции на сирийской земле он считает вполне оправданным, мол, они пришли " по призыву угнетённого народа" Сирии, а атаки российских и сирийских военных якобы не направлены на террористов. О том, что Турция поддерживает огнём боевиков, а не мирных жителей, Эрдоган не вспомнил. Видимо, это "какие надо" боевики, защищающие турецкие интересы в соседней стране? Напомним, о чём тогда заявил Эрдоган:

Турция полна решимости выбить войска Асада за пределы зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации.

С аналогичными обвинениями выступали и США. И это при том, что сами американцы, под удары которых попадали и мирные граждане, и гуманитарные конвои, находятся в Сирии вообще "по собственному желанию" и по "праву сильного", защищая не мифические "демократические перемены", а финансовые интересы – сирийская нефть не даёт покоя.

Не так давно почти те же самые слова о "злодеяниях" и "гуманитарной катастрофе" произносил Эммануэль Макрон, тоже озаботившийся "сирийской проблемой" как раз в то самое время, когда сирийская правительственная армия при поддержке ВКС России начала освобождение Идлиба от засевших там боевиков.

Французский президент тоже вещал про "бесчеловечный режим Асада", который при поддержке России "без разбора бомбит мирное население", разбомбленные госпитали и школы, из-за чего Европе угрожает новая "миллионная" волна мигрантов. Обратите внимание – словно нынешний доклад HRW зачитывал.

Мирные люди – как живой щит для боевиков

Но почему-то ни Эрдоган, ни обеспокоенный Макрон, ни другие "сочувствующие" сирийскому народу ни слова не говорят о боевиках, которые, невзирая на объявленное тогда прекращение огня, продолжали обстреливать сирийских военных. "Забывают" посетовать они и на то, что из провинции мирное население широким потоком уходило уже давно, зато их место занимали радикальные боевики с семьями.

Слова Макрона о "миллионах беженцев", бегущих в сторону границ, это, конечно, если не откровенная дезинформация, то просто преувеличение. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, никаких документальных подтверждённых заявлений о том, что в сторону сирийско-турецкой границы двигался "почти миллион беженцев", не существует.

Никто из говорящих и обвиняющих не упоминает о крупных лагерях, в которых находятся вовсе не "мирные беженцы", а усиленно подготавливают боевиков. Действительно, недавно в лесистой зоне Идлиба, в районе Кафер-Дидиб ударами ВСК России был уничтожен один из таких лагерей террористов. Хотя никаких объектов гражданской инфраструктуры там и близко не было, всё равно пропагандисты завопили о "погибших мирных жителях".

И точно так же лепятся все подобные обвинения в адрес сирийских и российских властей по поводу "гуманитарного кризиса" в провинции.

К слову, на границе Идлибской зоны с февраля 2020 года работают пункты пропуска беженцев, на которых людях оказывают необходимую медицинскую помощь, оборудованы места для получения горячего питания, питьевой воды, медикаментов и прочего. В безопасные районы беженцев вывозят специальным транспортом.

Мирные жители покидают районы, в которых действуют боевики-террористы. Многим семьям приходится жить в лагерях беженцев близ границы с Турцией. Фото: Juma Mohammad/Globallookpress

А знают ли господа из HRW о том, что боевики забирают у беженцев подчас последние деньги и имущество за выход из Идлиба? А о том, что мирное население удерживают специально, подчас при помощи угроз, чтобы правительственная сирийская армия не наносила удары по позициям боевиков, то есть обычных людей используют в качестве живого щита? Или об этом кричать не выгодно?

И снова фейки...

А о каких больницах говорят правозащитники, если, по словам беженцев, медицинские учреждения в Идлибе давным-давно не работают, собственно, как и школы. Действительно, в населённых пунктах провинции существуют проблемы с продуктами питания, но дело прежде всего в том, что получаемую гуманитарную помощь боевики забирают себе, как и лекарства.

Интересны заявления и про "разбомблённые рынки". Источником этой фейковой информации стала так называемая "Сирийская обсерватория по правам человека", а ссылается эта "обсерватория" на "совершенно точные данные" известных фейкомётчиков из "Белых касок".

Последняя подобная информация об "ударах, которые нанесли ВКС России", появилась в июне 2020 года. Сообщения о "32 жертвах обстрела рынка в Аль-Халь" не только массово перепечатывали западные СМИ, оно также было опубликовано на сайте ООН по гуманитарным вопросам. Очередной вброс тогда вполне убедительно опровергло Министерство обороны России.

"Мусорные горы лжи"

Доклады, подобные тому, что опубликовала HRW, появляются далеко не в первый раз. Все они похожи один на другой, построены на показаниях неизвестных свидетелей, среди которых немало местных "активистов".

А то, что правозащитники делают особый акцент на школах, детских садах и больницах, даже не удивляет – это уже "привычные объекты" нападений, фигурирующие в сообщениях Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights – SOHR), за которым стоит всего один человек – живущий в Британии сириец Осама Али Сулейман.

Именно с его лёгкой руки полетела по СМИ в 2015 году информация о якобы разбомблённом ВКС России госпитале в провинции Хама. Были ли какие-либо подтверждения этой информации? Нет. Но тем не менее фейк подхватили и распространили. Чуть позднее Сулейман сообщил ещё об одном "злодеянии русских" – авианалёте на больницы и школы в Хомсе и Идлибе. И снова – никаких подтверждений.

Откуда у него появляются многочисленные"инсайды" – известно только ему одному. Однако на его информацию постоянно ссылается тот же Human Rights Watch. А потом создаются разнообразные "разоблачительные доклады" или, как их называет официальный представитель МО России Игорь Конашенков, "мусорные горы лжи и фейков".

Обострилась эта "информационная атака" в 2016–2017 годах, когда правительственные войска Сирии при поддержке ВСК России очищали от боевиков Алеппо. Сообщения об "уничтоженных школах и госпиталях" появлялись едва ли не ежедневно.

Фейкомётов ловили на откровенной лжи, на постановочных видео, но они продолжали свою "работу", а западные СМИ жадно подхватывали очередную "совершенно правдивую" информацию и выливали её на головы читателей.

Чего стоит хотя бы история семилетней сирийской девочки Баны Алабед из Алеппо, которая якобы вела блог в Twitter, описывая "страшную жизнь в осаждённом городе", а попутно требовала осудить Башара Асада. Самое примечательное, что свой блог Бана вела на отличном английском, к тому же из района, где не было не то что интернета, но даже электричества.

Вспоминать о таких "правдивых" историях можно ещё долго, да и поток их в ближайшее время едва ли уменьшится. И сколько ещё "мусорных гор лжи" будет вывалено в информационное пространство, предугадать невозможно. А остановятся ли их "производители", когда Сирия вернётся к мирной жизни? Что-то в это не очень верится.