"Эта война будет долгой": Президент Франции призвал мир готовиться

Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая о спецоперации на Украине, предупредил мир о том, что "война продлится долго", и призвал готовиться.

Даже сельскохозяйственная выставка в Париже не обошлась без политических лозунгов и громких предупреждений для всего мира (как минимум Европы так уж точно). Отличился президент Франции Эммануэль Макрон, ранее примеривший на себя роль миротворца, но с треском её проваливший. В частности, французский лидер предупредил о том, что наступивший кризис продлится ещё долго.

"Эта война будет долго", - высказал свою точку зрения Макрон, призвав подготовиться к этому и применить санкции.

Так президент Франции отреагировал на ситуацию, которая сложилась вокруг спецоперации России на Украине. Впрочем, сам Макрон предпочёл использовать другой термин - "война".