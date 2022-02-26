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"Эта война будет долгой": Президент Франции призвал мир готовиться
26 февраля 2022, 12:30 • 260 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая о спецоперации на Украине, предупредил мир о том, что "война продлится долго", и призвал готовиться.
Даже сельскохозяйственная выставка в Париже не обошлась без политических лозунгов и громких предупреждений для всего мира (как минимум Европы так уж точно). Отличился президент Франции Эммануэль Макрон, ранее примеривший на себя роль миротворца, но с треском её проваливший. В частности, французский лидер предупредил о том, что наступивший кризис продлится ещё долго.
"Эта война будет долго", - высказал свою точку зрения Макрон, призвав подготовиться к этому и применить санкции.
Так президент Франции отреагировал на ситуацию, которая сложилась вокруг спецоперации России на Украине. Впрочем, сам Макрон предпочёл использовать другой термин - "война".
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