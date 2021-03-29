Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лиш...
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
Главная / Политика

"Эта уголовка связана со мной": Глава ФБК* оправдался за арест отца по коррупционной статье

29 марта 2021, 14:45  •  67 • Политика
Глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК), признанного НКО-иноагентом в России, Иван Жданов объяснил арест своего отца по коррупционной статье. По словам Жданова-младшего, "эта уголовка" связана исключительно с его деятельностью.
Советский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу до 21 мая Юрия Жданова, отца соратника Алексея Навального. Сам Иван Жданов в своём Facebook попытался оправдать родителя, отметив, что "уголовка связана со мной".
"Началось всё с пятницы, с утреннего обыска в его доме в Ростове-на-Дону. Потом допрос до ночи, задержание. В субботу состоялся суд и следственный изолятор. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - рассказал Жданов-младший.
Он уточнил, что правоохранители выявили нарушения деятельности его отца в качестве заместителя главы в посёлке Искателей в Ненецком округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе посёлка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию".
*ФБК - организация, признанная НКО-иноагентом в Российской Федерации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции"
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
29 марта 2021, 06:30
Крым непробиваемый: Китайцы предсказали НАТО неминуемое поражение в Чёрном море
29 марта 2021, 01:00
"Мы повсюду видим российскую агрессию": Блинкен припомнил Москве все грехи и пообещал расплату
29 марта 2021, 04:40
Политолог: Все партии в Армении пророссийские, уход Пашиняна ничего не изменит
29 марта 2021, 01:00
Хьюстон, у нас проблема: США решили ввести свои COVID-паспорта, но столкнулись с одной трудностью
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2021, 22:25
На Украине новая волна истерии из-за Крыма. Дошло до угроз: Киев остудили неожиданным сравнением
27 марта 2021, 15:05
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
27 марта 2021, 13:15
Путин напугал Байдена и Вашингтон, а Лавров уничтожил Брюссель. Свежие СМИ Запада о России
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – "посылка" в 350 тонн из США
24 марта 2021, 01:50
«Обзор»: МИД Литвы возмущён ответными санкциями Китая – а нас за что?
27 марта 2021, 08:40
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
25 марта 2021, 06:15
СБУ арестовала Сэмэна Сэмэнченко — за организацию ЧВК и торговлю военными товарами из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.