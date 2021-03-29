"Эта уголовка связана со мной": Глава ФБК* оправдался за арест отца по коррупционной статье

Глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК), признанного НКО-иноагентом в России, Иван Жданов объяснил арест своего отца по коррупционной статье. По словам Жданова-младшего, "эта уголовка" связана исключительно с его деятельностью.

Советский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу до 21 мая Юрия Жданова, отца соратника Алексея Навального. Сам Иван Жданов в своём Facebook попытался оправдать родителя, отметив, что "уголовка связана со мной".

"Началось всё с пятницы, с утреннего обыска в его доме в Ростове-на-Дону. Потом допрос до ночи, задержание. В субботу состоялся суд и следственный изолятор. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - рассказал Жданов-младший.

Он уточнил, что правоохранители выявили нарушения деятельности его отца в качестве заместителя главы в посёлке Искателей в Ненецком округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе посёлка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию".

*ФБК - организация, признанная НКО-иноагентом в Российской Федерации.