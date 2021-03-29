|
"Эта уголовка связана со мной": Глава ФБК* оправдался за арест отца по коррупционной статье
29 марта 2021, 14:45 • 67 • Политика
Глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК), признанного НКО-иноагентом в России, Иван Жданов объяснил арест своего отца по коррупционной статье. По словам Жданова-младшего, "эта уголовка" связана исключительно с его деятельностью.
Советский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу до 21 мая Юрия Жданова, отца соратника Алексея Навального. Сам Иван Жданов в своём Facebook попытался оправдать родителя, отметив, что "уголовка связана со мной".
"Началось всё с пятницы, с утреннего обыска в его доме в Ростове-на-Дону. Потом допрос до ночи, задержание. В субботу состоялся суд и следственный изолятор. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - рассказал Жданов-младший.
Он уточнил, что правоохранители выявили нарушения деятельности его отца в качестве заместителя главы в посёлке Искателей в Ненецком округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе посёлка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию".
*ФБК - организация, признанная НКО-иноагентом в Российской Федерации.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 марта 2021, 22:25
|
27 марта 2021, 15:05
|
27 марта 2021, 13:15
|
26 марта 2021, 05:10
|
24 марта 2021, 01:50
|
27 марта 2021, 08:40
|
25 марта 2021, 06:15