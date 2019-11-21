"Эта тема закрыта раз и навсегда": В МИД прокомментировали "абсурдное заявление" Эстонии о "возврате территорий"

По словам Марии Захаровой, вместо того чтобы думать о том, как нормализовать отношения с Москвой, Таллин продолжает выступать со "всё более провокационными заявлениями". И такая позиция руководства прибалтийской страны вызывает только сожаление.

"Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать её не намерены. Тартуский договор принадлежит истории", - заявила Захарова.

Дипломат также отметила, что подобная риторика никак не может способствовать "процессу ратификации двусторонних договоров о границе", равно как не помогает формировать позитивные отношения между двумя странами.

"Верните отнятые эстонские территории", - заявил в среду, 20 ноября, спикер парламента Эстонии. Как пишет Nation News, именно об этом член Консервативной народной партии Эстонии Хенн Пыллуаас написал на своей странице в Facebook, комментируя слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, назвавшего Тартуский мирный договор 1920 года "документом, не имеющим юридической силы" после вступления Эстонии в состав СССР в 1940 году.