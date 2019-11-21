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"Эта тема закрыта раз и навсегда": В МИД прокомментировали "абсурдное заявление" Эстонии о "возврате территорий"
21 ноября 2019, 06:39 • 148 • Политика
Заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, потребовавшего от России "вернуть захваченные эстонские территории", прокомментировала официальный представитель российского МИД. "Эта тема закрыта раз и навсегда", - сказала она.
По словам Марии Захаровой, вместо того чтобы думать о том, как нормализовать отношения с Москвой, Таллин продолжает выступать со "всё более провокационными заявлениями". И такая позиция руководства прибалтийской страны вызывает только сожаление.
Дипломат также отметила, что подобная риторика никак не может способствовать "процессу ратификации двусторонних договоров о границе", равно как не помогает формировать позитивные отношения между двумя странами.
"Верните отнятые эстонские территории", - заявил в среду, 20 ноября, спикер парламента Эстонии. Как пишет Nation News, именно об этом член Консервативной народной партии Эстонии Хенн Пыллуаас написал на своей странице в Facebook, комментируя слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, назвавшего Тартуский мирный договор 1920 года "документом, не имеющим юридической силы" после вступления Эстонии в состав СССР в 1940 году.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также выступил с заявлением о том, что заключению пограничных соглашений с Москвой Таллину мешает "отсутствие единой позиции" по пресловутому Тартускому мирному договору. В эфире эстонского радио министр заявил, что ради ратификации пограничного договора Эстония "не станет отказываться от принципов Тартуского договора".
В эстонской элите идёт противостояние между сторонниками нормализации отношений с Россией и её противниками, действующими в интересах Запада. Об этом Царьграду рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя претензии, которые решили выдвинуть в Таллине в адрес Москвы в связи с Тартуским пограничным договором.
Пограничный договор имеет достаточно большую историю, этот вопрос тянется с 2013 года, отметил Оленченко.
"Был согласован его текст. Этот текст был подан на ратификацию в парламенты обеих стран, России и Эстонии. Преамбула сформулирована таким образом, что давала основания выдвигать какие-то территориальные претензии. Мы, естественно, не приняли такую преамбулу. И этот договор по-прежнему находится в парламентах обеих стран", - рассказал политолог.
В то же время президент Эстонии Керсти Кальюлайд колеблется в этом вопросе, пояснил эксперт.
"Она приезжала в Россию по своей инициативе. Колеблется в вопросе возможного участия, скажем, в торжествах, посвящённых 75-летию Победы над фашизмом. А Министерство иностранных дел генерирует линию на конфронтацию с Россией. А для того чтобы сохранять конфронтацию, нужны какие-то раздражители", - добавил эксперт.
Конфронтация с Россией Эстонии невыгодна, считает политолог.
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