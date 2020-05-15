"Эта свора никогда вас не обелит": Соловьёв о преступлениях основателя ЮКОСа и его подельников

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате 57 миллиардов долларов бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа. Кассационная жалоба была подана в Верховный суд Нидерландов, заявили в пресс-службе Минюста. Преступления основателя ЮКОСа олигарха Михаила Ходорковского прокомментировал для Царьграда известный телеведущий Владимир Соловьёв.

Он отметил, что бывший глава ЮКОСа, к сожалению, отсидел в российской тюрьме не за все свои преступления, а только за неуплату налогов, как известный гангстер Аль Капоне. По мнению Соловьёва, Ходорковский должен также отсидеть за все загубленные им жизни.

"За кладбище юкосовское. За кровь невинных людей. По ночам они вам… По ночам они к вам должны приходить. И вся та свора, которую вы и сейчас нанимаете, она вас никогда не обелит", - сказал Соловьёв в адрес Ходорковского.

Также телеведущий напомним про совсем недавнюю историю с гибелью журналистов в Африке. Их туда тоже послал Ходорковский, при этом не обеспечив надёжным прикрытием и сопровождением, что в итоге и вылилось в трагедию.