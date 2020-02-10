"Эта сволочь в плен прах берёт": Мэр Львова поставил России ультиматум. Соловьёв и Куликов не сдержали эмоций

Ранее мэр Львова Андрей Садовой весьма резко высказался о просьбе потомков и руководства Свердловской области эксгумировать останки нашего легендарного героя-разведчика Николая Кузнецова для перезахоронения того в нашей стране.

Градоначальник прямым текстом поставил России ультиматум: вопрос об эксгумации для перезахоронения будет рассматриваться только после того, как все задержанные в нашей стране украинцы будут возвращены домой.

Это требование мэра Львова жёстко прокомментировал в прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Воскресный вечер" политолог Дмитрий Куликов.

"Так эта сволочь, которая у них мэром является, она в плен прах теперь берёт и готова его обменять", - не сдержал эмоций гость программы.

А после короткого сюжета с ультиматумом Садового эмоционально отреагировал и Соловьёв.

"А эта сволочь считает себя христианином? Мне просто интересно", - задался он вопросом.

Телеведущий подчеркнул, что высказанная украинским градоначальником идея сама по себе омерзительна, противоречащая и общему прошлому России и Украины, и уважению к людям.

"Мы люди, которые живут в атмосфере уважения к подвигу, уважения к павшим, понимаем, что сама идея, которую высказал Садовой, совершенно омерзительна, - заметил Соловьёв. - Она противоречит нашему общему прошлому, общему пониманию и уважению прав и людей".