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"Эта сволочь в плен прах берёт": Мэр Львова поставил России ультиматум. Соловьёв и Куликов не сдержали эмоций

10 февраля 2020, 12:54  •  77 • Политика
Мэр Львова Андрей Садовой поставил России ультиматум: прах героя-разведчика Николая Кузнецова вернут в нашу страну только после того, как все украинские "пленные" будут возвращены домой. Телеведущий Владимир Соловьёв и политолог Дмитрий Куликов своих эмоций в ответ на заявление не сдержали и дали жёсткую характеристику градоначальнику. "Эта сволочь в плен прах берёт", - отметил Куликов.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой весьма резко высказался о просьбе потомков и руководства Свердловской области эксгумировать останки нашего легендарного героя-разведчика Николая Кузнецова для перезахоронения того в нашей стране.
Градоначальник прямым текстом поставил России ультиматум: вопрос об эксгумации для перезахоронения будет рассматриваться только после того, как все задержанные в нашей стране украинцы будут возвращены домой.
Это требование мэра Львова жёстко прокомментировал в прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Воскресный вечер" политолог Дмитрий Куликов.
"Так эта сволочь, которая у них мэром является, она в плен прах теперь берёт и готова его обменять", - не сдержал эмоций гость программы.
А после короткого сюжета с ультиматумом Садового эмоционально отреагировал и Соловьёв.
"А эта сволочь считает себя христианином? Мне просто интересно", - задался он вопросом.
Телеведущий подчеркнул, что высказанная украинским градоначальником идея сама по себе омерзительна, противоречащая и общему прошлому России и Украины, и уважению к людям.
"Мы люди, которые живут в атмосфере уважения к подвигу, уважения к павшим, понимаем, что сама идея, которую высказал Садовой, совершенно омерзительна, - заметил Соловьёв. - Она противоречит нашему общему прошлому, общему пониманию и уважению прав и людей".

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