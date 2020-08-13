"Эта схема работает": Скабеева похвалила белорусских силовиков за жёсткий разгон протестующих

Ольга Скабеева похвалила белорусский ОМОН за оперативный разгон протестующих в Минске и других городах Белоруссии. Такое заявление она сделала в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Она отметила, что белорусских силовиков ругают за жестокость, однако стоит обратить внимание на то, что в Киеве участников Евромайдана в 2013-2014 годах разогнать не смогли.

"И "майдан" начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня", - подчеркнула телеведущая.

По словам Скабеевой, она не поддерживает "полицейский произвол".

"Но видно, что эта тактика, эта схема работает", - пояснила журналистка.

Напомним, по мнению члена совета ветеранов ОМОНа Виталия Кийко, силовики в Белоруссии действуют очень грамотно и профессионально при наведении порядка.

Такое мнение он высказал, комментируя события для "Газеты.RU". Собеседник издания заметил, что в республике избежали тех ошибок, которые в своё время допустили на Украине бойцы "Беркута". Последние сконцентрировались на исполнителях провокаций, в то время как было необходимо "вязать лапти" организаторам погромов.

"Там [в Белоруссии] поймали "чайника", который ходил по улице, а в рюкзаке - 10 тысяч долларов. Вот таких надо ловить", - заметил Кийко.