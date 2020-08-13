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"Эта схема работает": Скабеева похвалила белорусских силовиков за жёсткий разгон протестующих
13 августа 2020, 16:50 • 70 • Политика
Российская телеведущая Ольга Скабеева похвалила белорусских силовиков за жёсткий, но быстрый разгон протестующих. Она отметила, что не одобряет "полицейский произвол", но "эта схема работает".
Ольга Скабеева похвалила белорусский ОМОН за оперативный разгон протестующих в Минске и других городах Белоруссии. Такое заявление она сделала в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Она отметила, что белорусских силовиков ругают за жестокость, однако стоит обратить внимание на то, что в Киеве участников Евромайдана в 2013-2014 годах разогнать не смогли.
"И "майдан" начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня", - подчеркнула телеведущая.
По словам Скабеевой, она не поддерживает "полицейский произвол".
"Но видно, что эта тактика, эта схема работает", - пояснила журналистка.
Напомним, по мнению члена совета ветеранов ОМОНа Виталия Кийко, силовики в Белоруссии действуют очень грамотно и профессионально при наведении порядка.
Такое мнение он высказал, комментируя события для "Газеты.RU". Собеседник издания заметил, что в республике избежали тех ошибок, которые в своё время допустили на Украине бойцы "Беркута". Последние сконцентрировались на исполнителях провокаций, в то время как было необходимо "вязать лапти" организаторам погромов.
"Там [в Белоруссии] поймали "чайника", который ходил по улице, а в рюкзаке - 10 тысяч долларов. Вот таких надо ловить", - заметил Кийко.
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