Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Бе...
Главная / Политика

"Эта схема работает": Скабеева похвалила белорусских силовиков за жёсткий разгон протестующих

13 августа 2020, 16:50  •  70 • Политика
Российская телеведущая Ольга Скабеева похвалила белорусских силовиков за жёсткий, но быстрый разгон протестующих. Она отметила, что не одобряет "полицейский произвол", но "эта схема работает".
Ольга Скабеева похвалила белорусский ОМОН за оперативный разгон протестующих в Минске и других городах Белоруссии. Такое заявление она сделала в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Она отметила, что белорусских силовиков ругают за жестокость, однако стоит обратить внимание на то, что в Киеве участников Евромайдана в 2013-2014 годах разогнать не смогли.
"И "майдан" начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня", - подчеркнула телеведущая.
По словам Скабеевой, она не поддерживает "полицейский произвол".
"Но видно, что эта тактика, эта схема работает", - пояснила журналистка.
Напомним, по мнению члена совета ветеранов ОМОНа Виталия Кийко, силовики в Белоруссии действуют очень грамотно и профессионально при наведении порядка.
Такое мнение он высказал, комментируя события для "Газеты.RU". Собеседник издания заметил, что в республике избежали тех ошибок, которые в своё время допустили на Украине бойцы "Беркута". Последние сконцентрировались на исполнителях провокаций, в то время как было необходимо "вязать лапти" организаторам погромов.
"Там [в Белоруссии] поймали "чайника", который ходил по улице, а в рюкзаке - 10 тысяч долларов. Вот таких надо ловить", - заметил Кийко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах разрывают на куски
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать протесты в Минске
13 августа 2020, 09:30
Порошенко ударил в спину Лукашенко своим обращением
13 августа 2020, 02:10
«Госуправление тут практически демонтировано, и не одним Фургалом»
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Янукови...
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах ...
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать пр...
13 августа 2020, 09:30
Порошенко ударил в спину Лукашенко своим обращением
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
08 августа 2020, 18:35
Грузия "разинула пасть" на Россию: Блогер раскрыл итог предательства
08 августа 2020, 21:20
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
06 августа 2020, 23:30
Киеву подсказали, куда послать новую делегацию по Крыму
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
08 августа 2020, 16:45
Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.