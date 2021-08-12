"Эта "атомная бомба" - она взорвётся": Политолог о "тихих убийствах" Киева

Политолог Алексей Анпилогов рассказал о "тихих убийствах" Киева в отношении собственных граждан. По его мнению, ситуация уже близка к точке кипения: "Эта "атомная бомба" - она взорвётся".

Политолог Алексей Анпилогов в беседе с корреспондентом Царьграда оценил пост депутата Верховной рады Рената Кузьмина на его странице в Facebook.

В своей записи украинский парламентарий указал Киеву на 10 сигналов президента России Владимира Путина, которые власти Незалежной упорно не замечают. Первыми тремя ключевыми месседжами, по мнению политика, стали майдан, Крым и Донбасс.

Он также назвал "Северный поток - 2", рост стоимости газа и не только. Однако, комментируя все эти вызовы, Киев говорил своим гражданам лишь следующее: "Кому не нравится - валите жить в Россию". Такой подход, уверен Кузьмин, может привести к печальному финалу для Украины.

Анпилогов согласился с позицией депутата. Он подчеркнул, что попытки Киева создать "антиРоссию" реализуются не только на политическом, но и на культурном уровне. Притом с помощью самых жёстких инструментов.

Вот, пожалуйста, писателя Олеся Бузину убили. Причём его позиция не была политической. Она была культурной. Он защищал именно русскую культуру. А его убийцы до сих пор ходят на свободе. И большая часть убийств осуществляется такими тихими способами. Когда меняется идентичность, когда дети не могут обучаться на родном языке. Когда людям запрещают использовать этот язык даже уже в повседневном общении, - заметил собеседник "Первого русского".

Он добавил, что тем временем на Украине русскоязычными сейчас себя считают, по последним социологическим опросам, 41 % населения. Это, конечно, уже без учёта Крыма и Донбасса, уточнил политолог: