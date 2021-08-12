|
"Эта "атомная бомба" - она взорвётся": Политолог о "тихих убийствах" Киева
12 августа 2021, 20:50 • 278 • Политика
Политолог Алексей Анпилогов рассказал о "тихих убийствах" Киева в отношении собственных граждан. По его мнению, ситуация уже близка к точке кипения: "Эта "атомная бомба" - она взорвётся".
Политолог Алексей Анпилогов в беседе с корреспондентом Царьграда оценил пост депутата Верховной рады Рената Кузьмина на его странице в Facebook.
В своей записи украинский парламентарий указал Киеву на 10 сигналов президента России Владимира Путина, которые власти Незалежной упорно не замечают. Первыми тремя ключевыми месседжами, по мнению политика, стали майдан, Крым и Донбасс.
Он также назвал "Северный поток - 2", рост стоимости газа и не только. Однако, комментируя все эти вызовы, Киев говорил своим гражданам лишь следующее: "Кому не нравится - валите жить в Россию". Такой подход, уверен Кузьмин, может привести к печальному финалу для Украины.
Анпилогов согласился с позицией депутата. Он подчеркнул, что попытки Киева создать "антиРоссию" реализуются не только на политическом, но и на культурном уровне. Притом с помощью самых жёстких инструментов.
Он добавил, что тем временем на Украине русскоязычными сейчас себя считают, по последним социологическим опросам, 41 % населения. Это, конечно, уже без учёта Крыма и Донбасса, уточнил политолог:
Подпишитесь на нас
278
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 августа 2021, 00:45
|
07 августа 2021, 18:55
|
07 августа 2021, 21:40
|
11 августа 2021, 02:40
|
06 августа 2021, 23:40
|
12 августа 2021, 03:27
|
07 августа 2021, 01:30