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"Эта наглость от слабости": Пушков жёстко осадил главу "Нафтогаза" за ультиматум "Газпрому"
08 июня 2019, 09:54 • 185 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал у себя в Twitter ранее выдвинутый главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым ультиматум к "Газпрому" по переговорам о транзите газа. "Эта наглость от слабости", - жёстко осадил политик зарвавшегося Коболева.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, рассуждая о возможных переговорах с "Газпромом" о транзите газа у себя на странице в соцсети, поставил российской компании ультиматум, заявив, что, мол, готов к беседе, но "исключительно в трехстороннем формате".
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал категоричное условие главы "Нафтогаза", напомнив, что компания "не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров".
"Эта наглость от слабости, - пояснил российский сенатор ультиматум Коболева, - вечная киевская поза, будто Украине все должны".
Политик особо подчеркнул, что "никто ничего не должен". Кроме того, Пушков дал совет главе "Нафтогаза" - о чём тому следовало бы подумать уже сейчас.
"Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет", - резюмировал политик.
Фото: twitter/Alexey_Pushkov
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