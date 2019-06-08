"Эта наглость от слабости": Пушков жёстко осадил главу "Нафтогаза" за ультиматум "Газпрому"

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, рассуждая о возможных переговорах с "Газпромом" о транзите газа у себя на странице в соцсети, поставил российской компании ультиматум, заявив, что, мол, готов к беседе, но "исключительно в трехстороннем формате".

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал категоричное условие главы "Нафтогаза", напомнив, что компания "не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров".

"Эта наглость от слабости, - пояснил российский сенатор ультиматум Коболева, - вечная киевская поза, будто Украине все должны".

Политик особо подчеркнул, что "никто ничего не должен". Кроме того, Пушков дал совет главе "Нафтогаза" - о чём тому следовало бы подумать уже сейчас.

"Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет", - резюмировал политик.