Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Идут по лезвию»: маневр кораблей России и США попал на видео
Лазеры против снарядов
Посол России в Минске: «Потенциал Союзного государства велик»
Путин продлил беспошлинную регистрацию недвижимости в Крыму
Главная / Политика

"Эта наглость от слабости": Пушков жёстко осадил главу "Нафтогаза" за ультиматум "Газпрому"

08 июня 2019, 09:54  •  185 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал у себя в Twitter ранее выдвинутый главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым ультиматум к "Газпрому" по переговорам о транзите газа. "Эта наглость от слабости", - жёстко осадил политик зарвавшегося Коболева.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, рассуждая о возможных переговорах с "Газпромом" о транзите газа у себя на странице в соцсети, поставил российской компании ультиматум, заявив, что, мол, готов к беседе, но "исключительно в трехстороннем формате".
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал категоричное условие главы "Нафтогаза", напомнив, что компания "не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров".
"Эта наглость от слабости, - пояснил российский сенатор ультиматум Коболева, - вечная киевская поза, будто Украине все должны".
Политик особо подчеркнул, что "никто ничего не должен". Кроме того, Пушков дал совет главе "Нафтогаза" - о чём тому следовало бы подумать уже сейчас.
"Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет", - резюмировал политик.
Фото: twitter/Alexey_Pushkov

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



185
Источник
Похожие новости
07 июня 2019, 14:24
Горбачёв начинал так же: Шохин разглядел в России повторение перестройки
08 июня 2019, 03:24
«Глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики»
07 июня 2019, 18:54
Путин назвал Зеленского хорошим актером, но для государственных дел нужны опыт и знания
07 июня 2019, 17:39
Путин заявил о готовности России к вызовам и переменам
07 июня 2019, 20:54
Путин пожалел Симоньян, попавшую в больницу из-за юристки Навального
08 июня 2019, 03:24
Пушков назвал возможные последствия опасного сближения кораблей России и США
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июня 2019, 03:24
"Встреча ради встречи бессмысленна": В Донбассе поставили условие Зеленском...
08 июня 2019, 00:09
Глава Китая едва не пострадал во время ПМЭФ: Охрана Путина спасла Си Цзиньпина от пад...
08 июня 2019, 00:09
«Идут по лезвию»: маневр кораблей России и США попал на видео
08 июня 2019, 03:24
Вопрос по транзиту задан слишком рано: "Газпром" поставил ультиматум Украин...
08 июня 2019, 06:39
"Максимум - пять недель работы": Почему датская загогулина не помешает стро...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2019, 09:39
Мэр Харькова сделал смелое предложение Киеву о переговорах с Россией: "Мы должны покаяться"
03 июня 2019, 22:39
Не ваше дело: Зеленский ответил Москве по сносу бюста Жукова
05 июня 2019, 23:09
Порошенко обратился к Зеленскому с требованием о блокаде Донбасса
02 июня 2019, 00:54
В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
06 июня 2019, 09:09
Израиль почти лишился "Железного купола"? Сирийским РЭБ хватило времени считать коды "свой-чужой" - источник
07 июня 2019, 07:54
Французы ответили на вопрос, нужно ли было приглашать Путина на 75-летие высадки союзников в Нормандии.
03 июня 2019, 12:54
Яценюк сбежал на тихоокеанский остров, лидирующий по нищете в регионе - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.