"Эта мера уже перезрела": Русская Церковь предложила способ приструнить ювенальных чиновников

Русская Церковь предложила закрепить в законе ответственность органов опеки за вмешательство в семью. Эта мера уже перезрела и требует скорейшего внедрения в практику работы комиссий по делам несовершеннолетних, согласился депутат Госдумы Николай Земцов.

В Русской Православной Церкви предложили установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в автономность семьи. Инициативу оценил член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.

Инициатива Русской Церкви была выдвинута в ходе слушаний в Общественной палате России 24 марта. Отмечено, что в России наблюдаются вопиющие факты вмешательства в семью. Речь идёт о принудительном изъятии детей из семьи, разлучении внуков с бабушками по причине бедности и социальном сиротстве по вине чиновников органов опеки.

Считаем важным внести изменения в законодательство, согласно которым установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в автономность семьи. Это заставит чиновников более внимательно относиться к каждой семье,

- подчеркнул председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов.

Его предложение поддержал депутат Госдумы Николай Земцов. Он подтвердил, что органы опеки в России имеют необоснованно широкие полномочия и при этом не несут какой-либо ответственности. Это разлагает чиновников похуже коррупции, что, впрочем, не исключает последнюю, считает парламентарий.

По его мнению, мера давно назрела и даже перезрела. Она требует скорейшего внедрения в практику работы комиссий по делам несовершеннолетних. Без этой меры органы опеки точно превратятся в карательный орган ювенальной юстиции, направленный против семьи, подчёркивает депутат.

Всему виной приоритет европейских законов над нашими, который, кстати, уже противоречит обновлённой Конституции, а стало быть, подлежит срочному пересмотру. Кто хочет полномочий - пусть получит и ответственность!

- написал он в своём Telegram-канале.