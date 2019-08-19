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"Эта идея была зафиксирована 100 лет назад": Эксперт объяснил, почему Brexit неизбежен

19 августа 2019, 10:54  •  107 • В мире
Соединенное Королевство выйдет из состава Евросоюза точно в срок - до 31 октября, невзирая на любые негативные последствия или прогнозы аналитиков, что это "вызовет дефицит топлива, продуктов питания и лекарств". Brexit неизбежен, эта идея была зафиксирована более ста лет назад, считает Константин Соколов.
Об этом эксперт по геополитике и международным отношениям заявил в беседе с Nation News. Соколов напомнил о том, что в докладе Хэлфорда Маккиндера, написанном в послевоенные годы, также указывалось, что нельзя допустить "захвата англосаксонского мира", а также тесного сотрудничества между Россией и Германией. Напротив, надо постоянно держать эти две страны "в состоянии противостояния".
По мнению эксперта, для этого и был создан в свое время Евросоюз - ради создания альтернативы России. Британия в этом процессе активно участвовала. Сейчас Лондон очень хочет столкнуть Берлин и Москву, при этом сам он хочет стоять "над схваткой".
"И выход Британии неизбежен, поскольку это решено на уровне высших исторических и геополитических интересов. Понятно, что негативные последствия от Brexit будут, но сопоставлять текущие интересы и исторические интересы англосаксонского мира просто некорректно. Конечно, они пойдут на потери, и сложная ситуация будет не только с лекарствами и продуктами, кризис будет по многим направлениям. Но самое главное, что для Британии это необходимо и они на это пойдут", - уверен Константин Соколов.
Напомним, издание The Sunday Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что жесткий вариант Brexit может обернуться дефицитом продуктов питания, проблемами на границах и массовыми протестами. При этом журналисты ссылались на некие "правительственные документы", оказавшиеся в их распоряжении.
Представители кабинета министров Британии это сообщение опровергли. По словам канцлера герцогства Ланкастерского Майла Гоува (он же министр по особым поручениям), который отвечает за подготовку Соединенного Королевства к выходу из Евросоюза в "жестком варианте", в руки журналистов издания попал "устаревший документ", в котором рассматривался "наихудший сценарий" развития событий, который Британии не грозит благодаря "предпринятым шагам".

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