"Эта идея была зафиксирована 100 лет назад": Эксперт объяснил, почему Brexit неизбежен

Об этом эксперт по геополитике и международным отношениям заявил в беседе с Nation News. Соколов напомнил о том, что в докладе Хэлфорда Маккиндера, написанном в послевоенные годы, также указывалось, что нельзя допустить "захвата англосаксонского мира", а также тесного сотрудничества между Россией и Германией. Напротив, надо постоянно держать эти две страны "в состоянии противостояния".

По мнению эксперта, для этого и был создан в свое время Евросоюз - ради создания альтернативы России. Британия в этом процессе активно участвовала. Сейчас Лондон очень хочет столкнуть Берлин и Москву, при этом сам он хочет стоять "над схваткой".

"И выход Британии неизбежен, поскольку это решено на уровне высших исторических и геополитических интересов. Понятно, что негативные последствия от Brexit будут, но сопоставлять текущие интересы и исторические интересы англосаксонского мира просто некорректно. Конечно, они пойдут на потери, и сложная ситуация будет не только с лекарствами и продуктами, кризис будет по многим направлениям. Но самое главное, что для Британии это необходимо и они на это пойдут", - уверен Константин Соколов.

Напомним, издание The Sunday Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что жесткий вариант Brexit может обернуться дефицитом продуктов питания, проблемами на границах и массовыми протестами. При этом журналисты ссылались на некие "правительственные документы", оказавшиеся в их распоряжении.

Представители кабинета министров Британии это сообщение опровергли. По словам канцлера герцогства Ланкастерского Майла Гоува (он же министр по особым поручениям), который отвечает за подготовку Соединенного Королевства к выходу из Евросоюза в "жестком варианте", в руки журналистов издания попал "устаревший документ", в котором рассматривался "наихудший сценарий" развития событий, который Британии не грозит благодаря "предпринятым шагам".